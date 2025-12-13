Két amerikai katona és egy tolmács halt meg az Iszlám Állam támadásában Szíriában

Két amerikai hadsereghez tartozó katona és egy amerikai civil tolmács halt meg szombaton Szíriában, amikor egy „magányos ISIS-fegyveres” rajtaütést hajtott végre ellenük – közölték amerikai tisztviselők. A támadás Palmyra térségében történt.

A Fox News beszámolója szerint Sean Parnell, a Pentagon vezető szóvivője az X-en azt írta: „Ma Szíriában, Palmyrában két amerikai katona és egy amerikai civil tolmács életét vesztette, további három pedig megsebesült.” Tájékoztatása szerint a támadás akkor történt, amikor az amerikai katonák úgynevezett kulcsfontosságú vezetői egyeztetést folytattak. Küldetésük a térségben zajló ISIS-ellenes és terrorellenes műveletek támogatásához kapcsolódott. A katonák nevét és az egységeikre vonatkozó adatokat egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, amíg a legközelebbi hozzátartozók értesítése meg nem történik.

Pete Hegseth hadügyminiszter közölte, hogy a támadást végrehajtó fegyverest a partnererők ártalmatlanították.

Egy X-en közzétett bejegyzésében azt írta: aki amerikaiakat vesz célba a világ bármely pontján, az számíthat arra, hogy az Egyesült Államok levadássza és megöli. Sean Parnell közlése szerint az eset kivizsgálása jelenleg is folyamatban van. Egy Pentagon-tisztviselő a Fox News Digitalnak elmondta: a támadás olyan területen történt, amely nem áll Ahmed al-Sharaa szíriai elnök ellenőrzése alatt.

Korábban egy magas rangú amerikai tisztviselő megerősítette, hogy több amerikai katona megsérült egy szíriai rajtaütés során. A sebesülteket helikopterekkel szállították az al-Tanf támaszpontra, amely Irak és Jordánia határának közelében található – jelentette az Associated Press a szíriai állami médiára hivatkozva.

Az Egyesült Államoknak júniusban mintegy 1500 katonája állomásozott Szíriában, miután a Pentagon kivonásokat és erőösszevonásokat rendelt el.

A Fox News beszámolója szerint ez a létszám az év végére néhány száz főre csökkenhet. Jennifer Griffin, a Fox News nemzetbiztonsági tudósítója szerint az Egyesült Államoknak korábban nyolc bázisa volt Szíriában az Iszlám Állam megfigyelésére, amelyek közül hármat már bezártak vagy átadtak a Szíriai Demokratikus Erőknek.

A támadás időszakában, hétfőn tízezrek vonultak utcára Damaszkuszban, hogy megemlékezzenek az Aszad-rezsim bukásának első évfordulójáról. Egy évvel korábban Bassár el-Aszad volt szíriai diktátor elmenekült a fővárosból, miután a lázadó erők villámoffenzívával véget vetettek az Aszad család több mint öt évtizedes uralmának.

