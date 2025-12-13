Izrael likvidálta a Hamász terrorszervezet egyik fő katonai vezetőjét a Gázai övezetben

Az izraeli hadsereg légicsapásban likvidálta szombaton a Gázai övezetben a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet egyik fő katonai vezetőjét, Raád Száedet – jelentette az izraeli katonai rádió.

Raád Száed a Hamász katonai szárnyának második számú vezetője – operatív főnöke – volt Izz a-Dín al-Hadád után. A rádió értesülése szerint a légicsapást egy terepjáró gépkocsi ellen hajtották végre, amelyben négy terrorista utazott, és mind életét vesztette.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszrael Kac védelmi miniszter közölte, hogy a terroristák elleni támadással egy pokolgépes merényletet toroltak meg, amelyben szombat délelőtt két izraeli katona könnyebben megsebesült. Száed a hadsereg közlése szerint a 2023. október 7-i terrortámadás egyik megtervezője volt, és az utóbbi időben a terrorszervezet újjáépítésén, Izrael elleni támadások tervezésén és végrehajtásán dolgozott, durván megsértve a tűzszüneti megállapodást és a Hamász iszlamista terrorszervezet azon vállalását, miszerint tiszteletben tartja Donald Trump amerikai elnöknek a szervezet lefegyverzését előirányzó tervét.

A Hamász egyik legrégebbi vezetője volt, aki számos tisztséget betöltött a szervezetben. Közeli kapcsolatban állt Marván Isszával, az iszlamista terrorszervezet katonai szárnyának korábbi helyettes vezetőjével, akit tavaly egy izraeli támadásban megöltek. Ő alapította meg és vezette a gázavárosi egységet, és részt vett a gázai tengeri haderő felépítésében is. Operatív vezetőként ő hozta létre a Nuhba kommandós-egységeket, és részt vett a „Jerikó fala” nevű terv kidolgozásában, amelyen a Hamász 2023. október 7-i támadása alapult. Izrael korábban már többször megpróbálkozott célzott likvidálásával.

Kiemelt kép: A Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei felsorakoznak, mielõtt átadnák a Nemzetközi Vöröskereszt képviselõinek a fogságból szabaduló négy izraeli túszt: Naama Levyt, Liri Elbagot, Daniela Gilboát és Karina Arievet Gázában 2025. január 25-én, az Izraellel megkötött tûzszüneti és túszalku megállapodás keretében. (Fotó: MTI/EPA/Mahmud Zaki)