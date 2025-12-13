Ez a NATO-főtitkár valódi arca – népszerű sorozat főgonoszához hasonlította a világháborúval fenyegető Mark Ruttét Putyin különleges megbízottja

Ironikus képpel reagált Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja Mark Rutte világháborúval fenyegető kijelentésére. Kirill Dmitrijev a Trónok harca című sorozat egyik szereplőjéről, az Éjkirályról osztott meg képet közösségi oldalán, amivel a NATO-főtitkárt az elkerülhetetlen, nagyszabású konfliktus hirdetőjeként ábrázolta.

„Lehulltak az álarcok. NATO-főtitkár Mark Rutte álarc nélkül” – jegyezte meg Telegram-oldalán Dmitrijev ironikusan, idézve a főtitkár szavait, aki szerint „Fel kell készülnünk egy olyan léptékű háborúra, amelyet a szüleink és a dédanyáink, dédapáink éltek át”. Hozzátette:

„Nincs családja, nincsenek gyerekei. Háborút akar. De a béke fog győzni.”

Mark Rutte még december 11-én, egy németországi fórumon felszólalva állította azt, hogy „Oroszország visszahozta a háborút Európába”, majd ismét arra szólította fel a NATO-országokat, hogy növeljék védelmi kiadásaikat, ugyanis érvelése szerint Ukrajna biztonsága szükséges a szövetség biztonságához. Az Éjkirályhoz fűződő párhuzam abból adódhat, hogy a karakter a sorozatban a közeledő tél és az elkerülhetetlen, végső konfliktus megtestesítője. Dmitrijev feltételezhetően úgy értelmezte, hogy Mark Rutte retorikája hasonló módon kelti a háborús fenyegetés érzését, félelmet ébreszt, és a katonai készülődés szükségességét hangsúlyozza.

Dmitrijev kritikáját megelőzően Szijjártó Péter azzal vádolta meg Ruttét, hogy „gyakorlatilag hátba szúrta” az ukrajnai tárgyalásokat, és felszólította őt a katonai feszültség szításának beszüntetésére.

„Ha bárkiben is maradt még kétség afelől, hogy Brüsszelben mindenki valóban megőrült-e, akkor a NATO főtitkárának tegnapi berlini beszéde után végleg meggyőződhetett erről. A NATO főtitkára kijelentésével gyakorlatilag hátba szúrta az [ukrajnai] béketárgyalásokat. Mi, magyarok – NATO-tagként – elutasítjuk a főtitkár szavait! Európa országainak biztonságát nem Ukrajna garantálja, hanem maga a NATO! A provokatív kijelentések felelőtlenek és veszélyesek! Felszólítjuk Mark Ruttét, hogy hagyjon fel a katonai feszültség szításával” – írta Szijjártó Péter a Facebookon.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter még aznap reagált Mark Rutte állításaira és kijelentette, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei a NATO-tagállamokkal és az Európai Unió országaival szemben.

„Készek vagyunk a megfelelő garanciákat írásban, jogi dokumentumban rögzíteni. Természetesen kollektív, kölcsönös alapon”

– mondta Lavrov. Ugyanakkor rámutatott, hogy Európában „militarista őrület” uralkodik, és megismételte Vlagyimir Putyin orosz elnök szavait, miszerint ha az európai országok úgy döntenek, hogy harcolnak Oroszországgal, Moszkva „akár már most is” készen áll erre – írja az EADaily.

Vlagyimir Putyin korábban hangsúlyozta, hogy Oroszország kész „bármilyen formában” rögzíteni azt a rendelkezést, miszerint nem áll szándékában megtámadni az európai országokat. Az orosz elnök szerint azok a politikusok, akik ennek ellenkezőjét állítják, „nincsenek maguknál” vagy „csalók”, kijelentéseik pedig „teljes képtelenségek” és „nyílt hazugságok”.

