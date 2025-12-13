Észtország 2027-től 12 hónapra emeli a kötelező katonai szolgálatot

Észtország 2027-től 12 hónapra hosszabbítja a kötelező katonai szolgálatot, amely az összes új besorozottra vonatkozni fog – közölte az észt védelmi minisztérium.

Tisztviselők szerint a hosszabb szolgálati idő lehetővé teszi a fejlettebb kiképzést és a modern fegyverrendszerek jobb integrálását. A terv szerint a besorozottak hat hónap intenzív elméleti képzésen, majd hat hónap harcgyakorlati foglalkozáson vesznek részt. A lépés szükségességét a romló regionális biztonsági helyzettel és Oroszország ukrajnai háborújából levont tanulságokkal indokolták – írja a TVP World.

Észtország, amely nagymértékben a tartalékos alapú védelemre támaszkodik, évente körülbelül 4 000 embert soroz be, egy mintegy 1,37 milliós országban.

Felkészülés 2030-ra

A sorkatonaság visszaállítása az utóbbi időben kapott új lendületet az orosz–ukrán háború tükrében. Brüsszel nemrégiben indította el felfegyverkezési programját, melynek kimondott célja, hogy az Európai Unió 2030-ra készen álljon a háborúra – ugyanis úgy vélik, hogy Oroszország legkésőbb ebben az évben megtámad egy tagországot. Ursula von der Leyen szerint „Európa már most harcban áll” és „Ukrajna alkotja az első védvonalat”.

Legutóbb Németország hozott szabályozást a sorkatonaságot illetően, melynek értelmében 2027-től minden 18 éves férfi számára kötelező lesz megjelenni az orvosi alkalmassági vizsgálaton, miközben a katonai szolgálat alapvetően továbbra is önkéntes marad.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az európai kijelentések ellenére december 11-én hangsúlyozta, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei a NATO-tagállamokkal és az Európai Unió országaival szemben. Ugyanakkor rámutatott, hogy Európában „militarista őrület” uralkodik, és megismételte Vlagyimir Putyin orosz elnök szavait, miszerint ha az európai országok úgy döntenek, hogy harcolnak Oroszországgal, Moszkva „akár már most is” készen áll erre.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/Compic/Pirjo Tuominen