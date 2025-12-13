Elhunyt Peter Greene, a Ponyvaregény és A maszk sztárja

Greene-t New York-i otthonában találták meg, menedzsere, Gregg Edwards szerint a lakásban majdnem egy teljes napja szólt a zene, ami felkeltette a figyelmüket, ezért mentek ki hozzá – írja a New York Post.
A rendőrség kizárta az idegenkezűséget, a halál pontos oka azonban egyelőre nem ismert.
Greene karrierje során emlékezetes, főként negatív karaktereket alakított: a Ponyvaregényben Zed, a szadista biztonsági őr, A maszkban pedig a főhős ellensége, a maffiafőnök Dorian szerepében tűnt fel. Az utóbbi években leginkább sorozatokban szerepelt, többek között a Magyarországon forgatott, a John Wick univerzumában játszódó The Continental című szériában.
Kiemelt kép forrása: X.com