Szijjártó Péter: A NATO-főtitkár nyilatkozatával gyakorlatilag hátba szúrta a béketárgyalásokat

„A NATO-főtitkár friss nyilatkozata egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseivel szemben, ezért a magyar kormány felszólítja Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy „ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elment-e a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla”.

„Mark Rutte meredek dolgokat mondott: ‘mi’ vagyunk az oroszok következő célpontjai, akik öt éven belül készen állhatnak a NATO megtámadására, meg hogy Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk” – idézte fel.

„A NATO-főtitkár eddig nem mondott ilyen vadakat, pálfordulása viszont egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvéseivel szemben. A NATO-főtitkár ezen nyilatkozatával gyakorlatilag hátba szúrta a béketárgyalásokat”

– hangsúlyozta a miniszter.

Szijjártó Péter kijelentette, hogy Magyarország az észak-atlanti szövetség tagjaként visszautasítja a főtitkár szavait. „Az európai országok biztonságát ugyanis nem Ukrajna, hanem maga a NATO garantálja!! Ukrajna pedig magáért harcol, nem értünk” – vélekedett. „Az ilyen provokatív nyilatkozatok felelőtlenek és veszélyesek! Felszólítjuk Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását” – húzta alá.

Mark Rutte nemrégiben egy beszédében arról beszélt, hogy szerinte Oroszország akár öt éven belül kész lehet katonai erővel fellépni a NATO ellen, ezért sürgős és jelentős védelmi erőfeszítésekre van szükség. Azt is hozzátette: „Mi vagyunk Oroszország következő célpontja”.

