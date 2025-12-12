Szabad gazdasági zónává nyilváníttatnák az amerikaiak a Donbász egy részét Zelenszkij szerint

Szabad gazdasági zónává nyilváníttatnák az amerikaiak a még ukrán kézen lévő Donbasz maradékát Zelenszkij szerint. A szóban forgó területről az ukránoknak ki kellene vonulniuk, de az oroszok sem nyomulnának be – számolt be a The Guardian.

Korábban az amerikaiak arra próbálták rákényszeríteni az ukrán elnököt, hogy a Donbaszt adják át az oroszoknak, ám ebbe az ukránok nem akartak belemenni – írja a The Guardian nyomán a Portfolio.hu.

Az új elképzelés szerint

a „szabad gazdasági zóna” területét az ukrán csapatoknak el kellene hagyniuk,

de az oroszok sem vonulhatnának be oda. Azt azonban Zelenszkij elmondása szerint az amerikaiak sem tudják, hogy kinek is kellene kormányoznia az így kialakított zónát.

Zelenszkij szerint a terv nem tisztességes,

amíg az amerikaiak nem tudják garantálni, hogy az oroszok nem vonulnak be mégis az így feladott területre.

„Ha az egyik fél csapatait visszavonulásra kényszerítik, a másik fél pedig a helyén marad, akkor mi fogja visszatartani az oroszokat? Vagy mi fogja megakadályozni őket abban, hogy civilnek álcázzák magukat, és átvegyék az irányítást a szabad gazdasági zóna fölött? Ezek nagyon komoly kérdések. Nem biztos, hogy Ukrajna beleegyezne ebbe, de ha kompromisszumról van szó, akkor annak igazságosnak kell lennie” – mondta az elnök.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbeszélést folytat a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. augusztus 18-án. Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz