Orbán Viktor: Brüsszel képes az európai jogot is megerőszakolni, hogy folytathassa a háborút

Közösségi oldalán jelentkezett bejegyzéssel péntek reggel Orbán Viktor miniszterelnök, amelynek témáját a befagyasztott orosz vagyon körüli döntések és szavazás adta.

A kormányfő posztja elején úgy fogalmazott: „A brüsszeliek a mai napon átlépik a Rubicont. Ma délben egy olyan írásos szavazás veszi kezdetét, amely jóvátehetetlen károkat okoz az Uniónak.” Orbán Viktor arra is kitért, hogy a befagyasztott orosz vagyon ügyében eddig félévente szavaztak az Európai Unió tagállamai, egyhangú döntést hozva.

„A mai eljárással az egyhangúság követelményét a brüsszeliek egy tolvonással megszüntetik, nyilvánvalóan jogellenesen”

– fogalmazott a miniszterelnök, aki úgy látja, a pénteki döntéssel megszűnik a jogállamiság az Európai Unióban, és az ez európai vezetők a szabályok fölé helyezik magukat. Hozzátette azt is, hogy az Európai Bizottság az uniós szerződések betartása feletti őrködés helyett inkább „módszeresen megerőszakolja az európai jogot.”

„Teszi ezt azért, hogy folytathassa a nyilvánvalóan megnyerhetetlen háborút Ukrajnában. Mindezt fényes nappal, kevesebb mint egy héttel az Európai Unió legfontosabb döntéshozatali szerve, az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács ülése előtt. Ezzel az Európai Unióban a jog uralma helyére a bürokraták uralma lép, vagyis beáll a brüsszeli diktatúra”

– írta posztjában Orbán Viktor.

A miniszterelnök bejegyzését azzal zárta, hogy Magyarország tiltakozik a döntés ellen, és mindent megtesz a jogszerű állapot helyreállítása érdekében.

Megosztottak a tagállamok a befagyasztott vagyon ügyében

A hirado.hu korábban arról is beszámolt, hogy csak hét uniós ország vezetője támogatja biztosan az orosz vagyon felhasználását Ukrajna finanszírozására. Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Svédország, Finnország és Írország vezetői az Ursula von der Leyen uniós bizottsági, valamint António Costa tanácsi elnöknek írt levelükben azt írták: az orosz vagyon felhasználása „anyagilag a leghozzáférhetőbb” és politikailag a legreálisabb „tekintettel az Oroszország által megtámadott ország költségvetési és katonai szükségleteinek jelenlegi méretére és sürgősségére”.

Kapcsolódó tartalom Csak hét uniós ország vezetője támogatja biztosan az orosz vagyon felhasználását Ukrajna finanszírozására Levelet írtak Ursula von der Leyennek.

Az unió országaiban mintegy 210 milliárd euró értékű befagyasztott, az orosz állam tulajdonát képező vagyon található, ebből 183 milliárd eurónyit a brüsszeli székhelyű Euroclear kezel. Ez az összeg az unióban található összes orosz devizatartalék 86 százalékát teszi ki, és a globális mennyiség kétharmada. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) számításai szerint a következő két évben az állam működésére és a védekezés költségeinek fedezésére 135 milliárd euróra van szüksége Ukrajnának.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök vatikáni látogatása során nyilatkozik az M1 aktuális csatornának 2025. október 27-én.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán