Kovács Zoltán szerint a befagyasztott orosz vagyonok ügyében az EU egy olyan határt lép át, ahonnan nincs visszaút

„Délben olyan eljárás indul, amely alapjaiban rengeti meg az Európai Unió működését”– erről írt péntek reggeli Facebook-bejegyzésében Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, nemzetközi szóvivő.

Az államtitkár emlékeztetett, „a brüsszeli vezetők egyoldalúan kiveszik a tagállamok kezéből az orosz vagyonok ügyében hozott egyhangú döntés lehetőségét”.

„Amit eddig minden ország közösen döntött el, azt most egyetlen trükkel átírják – teljesen ellentétesen az uniós joggal”

– emelte ki Kovács Zoltán.

Az államtitkár szerint a lépés „nem egyszerű szabályszegés”,

hanem „a jogállamiság lebontása”.

„A Bizottság, amelynek a szerződések őreként kellene működnie, ma inkább átgázol rajtuk, csak hogy tovább tolja a vég nélküli ukrajnai háborút” – írta. „És mindezt alig egy héttel az Európai Tanács ülése előtt, a tagállamok feje felett, csendben, egy írásos szavazással” – tette hozzá Kovács Zoltán.

„Ez már nem közös Európa – ez a brüsszeli bürokrácia hatalomátvétele”

– húzta alá. Magyarország nem fogadja el a szabályok ilyen durva felrúgását, és minden jogi eszközzel fellép a rend helyreállításáért – zárta bejegyzését Kovács Zoltán.

Kiemelt kép: Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)