Kovács Zoltán szerint a befagyasztott orosz vagyonok ügyében az EU egy olyan határt lép át, ahonnan nincs visszaút

Az államtitkár emlékeztetett, „a brüsszeli vezetők egyoldalúan kiveszik a tagállamok kezéből az orosz vagyonok ügyében hozott egyhangú döntés lehetőségét”.
„Amit eddig minden ország közösen döntött el, azt most egyetlen trükkel átírják – teljesen ellentétesen az uniós joggal”
– emelte ki Kovács Zoltán.
Az államtitkár szerint a lépés „nem egyszerű szabályszegés”,
hanem „a jogállamiság lebontása”.
„A Bizottság, amelynek a szerződések őreként kellene működnie, ma inkább átgázol rajtuk, csak hogy tovább tolja a vég nélküli ukrajnai háborút” – írta. „És mindezt alig egy héttel az Európai Tanács ülése előtt, a tagállamok feje felett, csendben, egy írásos szavazással” – tette hozzá Kovács Zoltán.
„Ez már nem közös Európa – ez a brüsszeli bürokrácia hatalomátvétele”
– húzta alá. Magyarország nem fogadja el a szabályok ilyen durva felrúgását, és minden jogi eszközzel fellép a rend helyreállításáért – zárta bejegyzését Kovács Zoltán.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)