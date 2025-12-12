Ellopták a harckocsik páncélzatára szánt pénzt – újabb 10 milliárdos tétel az ukrán háborús maffia számláján

Újabb 10 milliárdos tétel az ukrán háborús maffia számláján, a korrupciós ügy gyanúsítottjai a harckocsik páncélzatára szánt pénzt is ellopták, amivel körülbelül 22 millió dolláros (7,2 milliárd forint) kárt okoztak.

A Mandiner pénteken Messzire ért az aranybudi-botrány bűze: a hadiipart sem kímélte az ukrán korrupciós maffia – a katonák ezreinek életébe került a sikkasztás című cikkében a Kyiv Postra hivatkozva számolt be arról, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat és az ukrán korrupcióellenes hivatal feltárta, egy állami fegyvergyár vezetése hatalmas állami pénzeket sikkasztott, amelyek a hadsereg tankjaihoz szükséges páncélzat beszerzésére voltak szánva.

A hatóságok szerint a gyanúsítottak mintegy 102 millió hrivnyát – körülbelül 22 millió dollárt (7,2 milliárd forint) – kárt okoztak.

A nyomozás során azonosították a gyár kereskedelmi igazgatóját, a korábbi vezetőt, valamint a beszállító cég tulajdonosát, mint elkövetőt, és mint kiderült, 2022 áprilisában az állami tulajdonú gyár szerződést kötött az ukrán védelmi minisztériummal harckocsi páncélzatok előállítására, amelyeknek a harcterekre kellett volna kerülniük – írták.

Ráadásul ahelyett, hogy a megrendelést teljesítették volna, a gyár akkori igazgatója megszervezte az állami pénzek eltulajdonítását. A kereskedelmi igazgatóval valamint a beszállítóval közösen a páncélzatok alapanyagait háromszoros áron vásárolták meg, és a tranzakciókból keletkezett összeget pedig ellenőrzött céghálózatokon keresztül juttatták el saját zsebükbe.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat és az ukrán korrupcióellenes hivatal szakértői szerint az eset jelentős kárt okozott az állami költségvetésnek.

Mindhárom gyanúsítottat megvádolták hivatali visszaéléssel, sikkasztással, pénzmosással és okirathamisítással, valamint lakó- és munkahelyeiken házkutatásokat is tartottak. A gyár korábbi vezetőjét már előzetes letartóztatásba helyezték egy korábbi ügy kapcsán, amely a hibás aknavető-lövedékek gyártásához kapcsolódott.

A nyomozás feltárta azt is, hogy 2024 elején a gyár újabb szerződést kötött a szárazföldi ukrán erők számára lőszerek előállítására. A gyártás során azonban silány alapanyagokat és hibás gyártási folyamatokat alkalmaztak,

így 120 000 használhatatlan lövedék került a frontvonalra, ami komoly veszélyt jelentett az ukrán katonai műveletekre, és súlyos csapást mért az állami költségvetésre

– írta a lap cikkében.

Korábban a hirado.hu is részletesen beszámolt az ukrán korrupciós botrány fejleményeiről, egyebek között arról is, amikor egy házkutatás során dollárkötegeket foglaltak le Volodimir Zelenszkij szökésben lévő egykori üzlettársánál, akinek házában a nyomozók egy aranyból készült vécét is találtak.

Kiemelt kép: Az ukrán korrupcióellenes nyomozó hatóság által közzétett kép egy korábbi házkutatás során talált pénzkötegeket tartalmazó táskáról (Fotó: hirado.hu)