Donald Trump: Zelenszkijt leszámítva mindenkinek tetszett a béketervem, még a saját embereinek is

Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy Volodimir Zelenszkij volt az ukrán fél egyetlen képviselője, aki nem támogatta Washington konfliktusrendezési tervét – közölte a TASZSZ orosz állami hírügynökség.
„Úgy gondoltam, hogy nagyon közel voltunk Oroszországgal egy megállapodáshoz. Úgy gondoltam, nagyon közel voltunk Ukrajnával is egy megállapodáshoz. Valójában Zelenszkij elnököt leszámítva az emberei imádták a megállapodás koncepcióját”
– mondta Donald Trump újságírói kérdésre a Fehér Házban.
Az amerikai elnök hozzátette, hogy a tervezetnek „négy vagy öt különböző része van.”
„Ez egy kicsit bonyolult, mert bizonyos módon felosztasz területeket” – magyarázta.
Volodimir Zelenszkij nemrég arról beszélt, hogy az ukrajnai háború befejezéséről szóló megállapodás kidolgozására nem volt konkrét, ultimátumjellegű határidő, de az Egyesült Államok szeretné még karácsony előtt teljes mértékben tisztázni a megállapodás állását
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbeszélést folytat a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. augusztus 18-án (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz)