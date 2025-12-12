Donald Trump: Zelenszkijt leszámítva mindenkinek tetszett a béketervem, még a saját embereinek is

Donald Trump amerikai elnök hangsúlyozta, hogy Washington nagyon közel volt Oroszországgal és Ukrajnával egy megállapodáshoz. Elmondása szerint azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem támogatta Washington konfliktusrendezési tervét.

Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy Volodimir Zelenszkij volt az ukrán fél egyetlen képviselője, aki nem támogatta Washington konfliktusrendezési tervét – közölte a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

„Úgy gondoltam, hogy nagyon közel voltunk Oroszországgal egy megállapodáshoz. Úgy gondoltam, nagyon közel voltunk Ukrajnával is egy megállapodáshoz. Valójában Zelenszkij elnököt leszámítva az emberei imádták a megállapodás koncepcióját”

– mondta Donald Trump újságírói kérdésre a Fehér Házban.

Az amerikai elnök hozzátette, hogy a tervezetnek „négy vagy öt különböző része van.”

„Ez egy kicsit bonyolult, mert bizonyos módon felosztasz területeket” – magyarázta.

Volodimir Zelenszkij nemrég arról beszélt, hogy az ukrajnai háború befejezéséről szóló megállapodás kidolgozására nem volt konkrét, ultimátumjellegű határidő, de az Egyesült Államok szeretné még karácsony előtt teljes mértékben tisztázni a megállapodás állását

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbeszélést folytat a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. augusztus 18-án (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz)