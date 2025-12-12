Brutális pilóta nélküli harci gépet építettek az oroszok, eladásra szánják az ötödik generációs fegyvert – VIDEÓ

Az oroszok már az ukrajnai háború kitörése előtt elkezdték fejleszteni az ötödik generációs, akár 7,4 tonna hasznos terhet elbíró pilóta nélküli harci gépet. A Szu−75 Checkmate azonban már tíz éve készül, és folyamatosan elhalasztják a bemutatását, Moszkva állítása szerint 2026 elején azonban már tényleg a levegőbe emelkedhet.

A fegyverkezési versenyből Oroszország sem akar kimaradni, a Szuhoj tervezőiroda és az egyesített repülőgépgyártó társaság (OAK) által fejlesztett Szu−75-öt kifejezetten úgy tervezték meg, hogy pilóta nélküli üzemmódban is képes legyen működni és tökéletesen illeszkedjen a modern kori drónhadviseléshez – számolt be az Index.

A Szu−75 Checkmate egymotoros, többcélú vadászgép, melyet lopakodótechnológiával is elláttak.

A 17,7 méter hosszú és 11,8 méter szárnyfesztávolságú gép mintegy 26 tonnás maximális felszállósúllyal bír, amelyet egyetlen HBO Szaturn AL−51F−1 turbóventilátoros hajtómű tart a levegőben, és mintegy 16,5 tonna tolóerőt biztosít számára. Maximális sebessége a hangsebesség 1,8-szerese lesz, azaz mintegy 2200 kilométer per óra, hatótávolsága pedig eléri a 2900 kilométert.

A vadászgép akár 16,5 kilométeres magasságban is képes lesz haladni. Fegyverzetét sem aprózták el, 11 felfüggesztési pontot helyeztek el rajta, amelyeken összesen 7,4 tonna hasznos terhet szállíthat. Elsősorban exportra szánja Moszkva, vagyis megfizethető ötödik generációs vadászgépként kínálják majd a fejlődő országoknak.

A vadászgép makettjét 2021-ben mutatták be a MAKS airshow-n. Eredetileg 2023-ra ígérték, hogy a repülőgép a levegőbe emelkedik, de ezt a dátumot már kétszer elhalasztották. A nyugati szankciók megnehezítették a Checkmate gyártását, orosz jelentések szerint jelenleg

a gép földi tesztelése zajlik, és közeledik az első repülése.

A dubaji bemutatón részletesen ismertették, hogy a Szu−75-nek lesz pilóta nélküli változata is, amellyel a drónhadviselés elterjedésére reagálnak.

Az oroszok kijátsszák a szankciókat, ráadásul

a globális Dél államai, köztük India folyamatosan vásárol orosz katonai felszereléseket.

A fejlődő országok sokszor kifejezetten előnyben részesítik az orosz platformokat, mert hatékonyabbak és olcsóbbak. Amennyiben az ukrajnai háború véget ér, és a Nyugat enyhíti az Oroszország elleni korlátozásokat, az egyik legdinamikusabban fejlődő program lehet a Szu−75-é.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: YouTube.com)