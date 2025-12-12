Az orosz jegybank pert indít a moszkvai választott bíróságon a belga Euroclear ellen a befagyasztott orosz vagyonok miatt

Az orosz jegybank pert indított Moszkvában az Euroclear ellen. A brüsszeli székhelyű értékpapír-letétkezelő kezeli annak a 194 milliárd eurónyi orosz vagyon­nak a jelentős részét, amelyet az európai szankciók miatt befagyasztottak. Ezzel Oroszország lényegében belépett abba az EU-n belüli, ritkán tapasztalt mélységű konfliktusba, amely az unió vezetését szembeállította Belgium kormányával. A belgák ugyanis éppen az ilyen perek lehetőségétől tartva próbálták fékezni az orosz vagyon felhasználásáról szóló terveket.

Az orosz jegybank először kommentálta az Európai Bizottság azon terveit, hogy felhasználhatnák a Nyugaton tárolt, befagyasztott orosz jegybanki eszközöket – közölte a Medúza.

A közlemény szerint az eszközök „közvetlen vagy közvetett felhasználására irányuló mechanizmusok törvénytelenek, ellentétesek a nemzetközi joggal, és sértik az állami vagyonokra vonatkozó szuverén immunitás elvét”. A jegybank azt ígéri, hogy minden egyoldalú felhasználással szemben jogi úton fellép, „minden lehetséges illetékes hatóságnál”, és szükség esetén az ENSZ-tagállamok területén is végrehajtatja a számára kedvező bírósági döntéseket.

Nem sokkal később a jegybank újabb közleményt adott ki, amelyben bejelentette:

pert indít a moszkvai választott bíróságon a belga Euroclear ellen jogellenes cselekedetei miatt. Ennél a letétkezelőnél őrzik a befagyasztott orosz jegybanki eszközök nagy részét. Az orosz jegybank kártérítést követel, de az összeg és a részletek egyelőre nem ismertek.

A közlemény így fogalmaz: „Az Euroclear intézkedései kárt okoztak az orosz jegybanknak, mivel ellehetetlenítették a jegybank tulajdonában lévő készpénz és értékpapírok feletti rendelkezést.”

A nyugati országok 2022-ben mintegy 260 milliárd eurónyi orosz jegybanki vagyont fagyasztottak be. Ezek többsége — mintegy 190 milliárd euró — az Euroclearnél található. Az Euroclear bevételt is termel ezekből a befagyasztott eszközökből, amelyet 2024-ben Ukrajna finanszírozására utaltak át. Az elmúlt három évben az európai vezetők többször megvitatták a befagyasztott orosz vagyon elkobzásának lehetőségét, de végül elvetették az ötletet.

2025-ben az Európai Bizottság új tervet mutatott be: reparációs hitelt adna Ukrajnának, amelyet az orosz vagyon szolgálna fedezetként. A terv szerint Ukrajna 140 milliárd eurós hitelt kapna, amelyet később akkor kellene visszafizetnie, amikor a háború lezárultával Oroszország megtéríti az általa okozott károkat. Belgium azonban határozottan ellenzi ezt, mivel attól tart, hogy Moszkva beperli, és végül egyedül Belgiumra hárulna a felelősség, amikor Oroszország a pénzek visszaadását követeli majd.

Kiemelt kép forrása: Wikimedia Commons