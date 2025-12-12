„Az amerikai elnöknek semmi keresnivalója az európai demokráciák belügyeiben” – Donald Trumpnak üzent az Európai Bizottság elnöke

„Nem a mi dolgunk eldönteni, ki vezessen egy országot – ez a választók szuverenitása, és ezt védeni kell” – fogalmazott a bizottsági elnök, reagálva az Egyesült Államok nemrég nyilvánosságra hozott új nemzetbiztonsági stratégiájára. Hozzátette: „senki másnak nincs joga ebbe beavatkozni”.

A feszültséget az a washingtoni stratégiai dokumentum váltotta ki, amely szerint Európát húsz éven belül „civilizációs megsemmisülés” fenyegeti. Az amerikai üzenet több európai vezető politikus véleményével összhangban van, köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnökével. A stratégia élesen bírálja az európai kormányok azon törekvéseit, amelyekkel az általuk szélsőségesnek titulált politikai erőket próbálják korlátozni, és ezeket politikai cenzúrának minősíti.

A dokumentum azt javasolja, hogy „ellenállást kell építeni Európa jelenlegi irányvonalával szemben” az uniós tagállamokon belül.

Ursula von der Leyen szerint éppen ezek a külső befolyásolási kísérletek indokolják az úgynevezett „Demokráciapajzs” uniós kezdeményezést, amely az online térben – különösen a választások idején – erősítené fel a külföldi beavatkozás elleni fellépést.

Bár hangsúlyozta, hogy mindig is jó munkakapcsolatot ápolt az amerikai elnökökkel, és ez jelenleg is így van, a bizottsági elnök szerint Európának elsősorban saját magára kell összpontosítania. Mint mondta, meggyőződéses transzatlantistának tartja magát, de az EU-nak tudnia kell, hol áll, miben erős, és ezekre kell építenie.

„A kapcsolatunk az Egyesült Államokkal megváltozott – azért, mert mi magunk is változunk” – fogalmazott, majd arra szólította fel az európai vezetőket, hogy álljanak ki az egységes Európa mellett, és vállalják büszkén saját politikai identitásukat. Szavait a közönség tapsa kísérte.

A háttérben tovább növeli a feszültséget Donald Trump legutóbbi nyilatkozata, amelyben Európát „leépülő” kontinensnek nevezte, vezetőit pedig gyengének. A Politico The Conversation című podcastjában az amerikai elnök úgy fogalmazott: szerinte Európa vezetői „nem tudják, mit csinálnak”.

