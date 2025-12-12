Az ukrán kormányt 2010 és 2014 között vezető kormányfő szerint teljesen lehetetlen tárgyalni az Egyesült Államok ukrajnai béketervének új változatáról, amelyet Volodimir Zelenszkij és európai vezetők dolgoztak ki, mondta a volt ukrán miniszterelnök.

„Valójában teljesen lehetetlen tárgyalni arról a projektről, amelyet nemrég továbbítottak [Donald Trumpnak] az Egyesült Államok elnökének, bár fogalmam sincs, milyen lesz a reakció”

– mondta Nyikolaj Azarov. Hozzátette, ezért nem is hisz abban, hogy „karácsony előtt” rendezhető lesz a konfliktus, „elsősorban a nyugati országok és Zelenszkij álláspontja miatt”.

Washington korábban 28 pontból álló tervet javasolt az ukrajnai konfliktus rendezésére. A dokumentum elégedetlenséget váltott ki Kijevben és európai partnereiben, akik megpróbálták jelentősen felülvizsgálni azt – írja a TASZSZ. Később Donald Trump arról beszélt, hogy az eredeti tervet módosították úgy, hogy figyelembe vették Moszkva és Kijev aggályait, így csak néhány vitatott kérdés maradt.

Az amerikai képviselők tárgyalásokat tartottak az ukrán delegációval Floridában, valamint az orosz féllel Moszkvában.

December 8-án Volodimir Zelenszkij megígérte, hogy benyújt egy 20 pontból álló béketervet az Egyesült Államoknak, amelyet az európai vezetőkkel folytatott találkozóján dolgozott ki. December 10-én javaslatot nyújtottak be Trumpnak, hogy Ukrajna területi engedményeket tegyen a konfliktus rendezésére irányuló terv részeként. December 11-én az ABC News egy ukrán tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy Ukrajna egy újabb béketerv változatát küldte az Egyesült Államoknak, amely 20 pontból áll.

