A Tisza Párt győzelmével betolhatnák Ukrajnát az EU-ba – erről ír a Politico

A Politico szerint ha a Tisza Párt nyerné a magyar választásokat, Ukrajna uniós csatlakozása előtt is megnyílhatna az út, mivel a párt várhatóan támogatná a folyamatot. A lap beszámolója szerint Ukrajna és az Európai Unió új, tízpontos reformcsomagban állapodott meg.

Ez a csomag a jogállamiság megerősítésére, a korrupció visszaszorítására és a demokratikus intézmények hatékonyabb működésére koncentrál – vagyis azokra a feltételekre, amelyek a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez elengedhetetlenek. Ahhoz azonban, hogy a folyamat hivatalosan elindulhasson, mind a 27 tagállam jóváhagyása szükséges, Magyarország viszont jelenleg blokkolja a kezdeményezést – közölte a Mandiner.

A vétó miatt Ukrajna most a reformcsomag végrehajtására fókuszál, hogy amint Magyarország esetleg feloldja a blokádot, az ország technikailag készen álljon a csatlakozási tárgyalások megkezdésére.

Jessica Rosencrantz, Svédország európai ügyekért felelős minisztere úgy látja, a vállalt reformok jelentősen javítják Ukrajna felkészültségét. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig ismét hangsúlyozta: szerinte Ukrajnának helye van az Európai Unióban, és a mostani reformcsomag kulcsfontosságú az ország biztonsága és jövőbeli tagsága szempontjából.

Amíg Magyarország nem változtat az álláspontján, a reformok végrehajtása jelenti Ukrajna számára az egyetlen eszközt, hogy felkészüljön a későbbi csatlakozásra.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)