A Thaiföld és Kambodzsa közötti konfliktus rendezéséről tárgyalt Donald Trump a két ázsiai ország miniszterelnökével

A Thaiföld és Kambodzsa közötti konfliktus rendezéséről tárgyalt telefonon Donald Trump amerikai elnök a két ázsiai ország miniszterelnökével pénteken.

Donald Trump Truth Social közösségi oldalán arról számolt be, hogy „nagyon jó beszélgetést” folytatott Nutin Csarnvirakul thai és Hun Manet kambodzsai kormányfővel a két ország közötti fegyveres határkonfliktus „aggodalomra okot adó és nagyon sajnálatos” kiújulásáról.

Az elnök közlése szerint a két fél beleegyezett abba, hogy

péntek estétől minden fegyveres összetűzést beszüntetnek, és visszatérnek a korábban aláírt békeegyezmény feltételeihez.

Donald Trump szavai szerint baleset volt annak az út mentén elhelyezett bombának a felrobbanása, amely korábban a konfliktus kiújulásához vezetett, megölve és megsebesítve több thaiföldi katonát. Thaiföld ezután megtorló akciót indított Kambodzsa ellen.

„Mindkét ország készen áll a békére és a kereskedelem folytatására az Egyesült Államokkal”

– írta az amerikai elnök, és egyben köszönetet mondott Anvár Ibrahimnak, Malajzia miniszterelnökének a konfliktus lezárása érdekében tett erőfeszítésekért.

A határvita megoldásáról és lezárásáról Donald Trump vezetésével az Egyesült Államok közvetítése révén írt alá megállapodást Thaiföld és Kambodzsa a nyáron.

Kapcsolódó tartalom Több mint félmillió embert evakuáltak Thaiföld és Kambodzsa határvidékéről a kirobbant harcok miatt Az összecsapások miatt átmenetileg több mint 800 iskolát és számos kórházat kellett bezárni.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában 2017. január 28-án (Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds)