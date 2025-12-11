Műsorújság
Vlagyimir Putyin telefonon tárgyalt a venezuelai elnökkel és megerősítette, hogy támogatja őt

hirado.hu
MTI
2025.12.11. 22:13

hirado.hu
A kétoldalú baráti kapcsolatok továbbfejlesztéséről folytatott eszmecserét telefonon Vlagyimir Putyin orosz és Nicolás Maduro venezuelai elnök – közölte csütörtökön a Kreml sajtószolgálata.

„Az államfők véleménycserét folytattak a baráti orosz-venezuelai kapcsolatok továbbfejlesztéséről, a novemberben hatályba lépett stratégiai partnerségi és együttműködési megállapodás keretében” – hangzott a Moszkvában kiadott tájékoztatás.

„Vlagyimir Putyin kifejezte szolidaritását a venezuelai néppel, és megerősítette, hogy támogatja a Maduro-kormány politikáját,

miszerint a növekvő külső nyomás mellett is védi nemzeti érdekekeit és szuverenitását” – írták.

„Megerősítették kölcsönös szándékukat a közös projektek következetes megvalósítására a kereskedelmi és gazdasági, az energetikai, a pénzügyi, a kulturális-humanitárius és egyéb területeken” – állt a Moszkvában kiadott rövid kommünikében.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (ODKB) asztanai csúcstalálkozójának végén tartott sajtóértekezletén 2024. november 28-án. Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Ramil Szitdikov

