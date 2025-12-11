Váratlan fordulat: Brüsszel kihátrál Kijev mögül a területek átadásának kérdésében

Miközben Washington arra igyekszik rávenni Kijevet, hogy területeinek átadásával kössön békemegállapodást Moszkvával, Brüsszel kezd eltávolodni az Oroszországnak tett területi engedmények körül zajló vitától – attól a kérdéskörtől, amely a tárgyalások legnagyobb akadályát jelenti.

„Álláspontunk világos: Ukrajna nélkül nem születhet békemegállapodás. És a béke feltételeit is Ukrajna határozhatja meg” – mondta az Euractivnak Anitta Hipper, az EU külügyi és biztonságpolitikai szóvivője. Kijelentése jelentős elmozdulást jelent az EU részéről: majdnem három év után, ami alatt azt hangoztatták, hogy a határokat nem lehet erővel megváltoztatni, az uniós tisztviselők most hátrébb lépnek a békemegállapodás legérzékenyebb kérdésétől, és a döntést Kijevre hagyják.

Donald Trump közben továbbra is szeretné, hogy Volodimir Zelenszkijre fogadja el béketervét, és engedje át a Moszkva által megszállt területeket, beleértve a Krímet, Luhanszkot, Donyecket, valamint Herszon és Zaporizzsja egyes részeit.

Példa a közelmúltból

A lap megjegyzi, hogy bár Trump stílusa és megközelítése eltér Bill Clinton elnök 1999-es, koszovói háború alatti fellépésétől, valamint George W. Bush 2008-as Koszovó-elismerésétől, az Euractiv szerint mégis illeszkedik ahhoz az amerikai hajlamhoz, hogy kikényszerített határmódosításokat fogadtasson el.

A második világháború óta a nyugati országok többnyire elkerülték az agresszióval elért határváltozások hivatalos elfogadását. Brüsszel is így tett, mikor nem ismerte el Oroszország 2014-es annektálását a Krímre és Szevasztopolra. Hétfői, európai partnereivel folytatott találkozója után Zelenszkij Ukrajna alkotmányára hivatkozott, hangsúlyozva, hogy az ország sem jogilag, sem erkölcsileg nem adhatja fel területeit.

A tagállamokkal ellentétben az EU mint intézmény nem rendelkezik jogi felhatalmazással arra, hogy új államot vagy határmódosítást ismerjen el. Koszovó 2008-as egyoldalú függetlenségkikiáltása azonban már korábban megteremtette az EU számára a jogi és politikai kihívásokat.

A legtöbb tagállam elismerte Koszovó államiságát, ám öt ország – Spanyolország, Szlovákia, Ciprus, Románia és Görögország – nem, tartva saját belső szeparatista mozgalmaik megerősödésétől. Oroszország többször is hivatkozott a koszovói példára, hogy igazolja Ukrajnával szembeni területi igényeit.

2014-es beszédében, a Krím Oroszországhoz csatolásának bejelentésekor Vlagyimir Putyin arra utalt, hogy „a Nyugat precedenst teremtett, amikor elfogadta Koszovó egyoldalú elszakadását Szerbiától… és nem tartotta szükségesnek a központi hatóság engedélyét”.

A Nyugat szerint azonban ez téves összehasonlítás volt, hiszen a szerb állami erők akkor brutálisan elnyomták a koszovói albán többséget. Michel Foucher, aki 1999-ben Hubert Védrine francia külügyminiszter tanácsadójaként dolgozott, az Euractivnak azt mondta: Koszovó esetében az amerikaiak a függetlenséget Slobodan Milosevic megbüntetéseként erőltették, illetve azért, mert egy olyan amerikai támaszpontot akartak létrehozni, amely a Közel-Keletet figyelheti.

Lehetséges forgatókönyvek

A francia elemző szerint az európaiak egyetértenek a határok sérthetetlenségében, és ezért senki sem fogja jogilag elismerni az új határvonalat – talán az Egyesült Államokat leszámítva.

„Kína soha nem ismerte el a Krím annektálását; India sem fogja elismerni, és az európaiak sem. Ez a vonal azonban de facto határként fog funkcionálni mindkét országon belül”

– mondta Foucher.

Klaus Welle, az Európai Parlament korábbi főtitkára szerint különbséget kell tenni a de jure és a de facto elismerés között. „De facto Ukrajna egyes részeit továbbra is Oroszország fogja megszállva tartani, és ez egyelőre nem változtatható meg. De ez más, mint jogilag elismerni ezt a helyzetet” – mondta.

„Lehet, hogy együtt kell élnünk azzal, hogy Ukrajna egyes részei megszállás alatt maradnak, de nem látom, hogy bárki jogilag el akarná ismerni az új határokat”

– tette hozzá.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, António Costa, az Európai Tanács elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Unió rendkívüli csúcstalálkozójára érkezik az Európai Tanács brüsszeli épületében 2025. március 6-án (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)