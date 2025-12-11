Újra orosz energiára állítaná Európát az USA – a közös amerikai–orosz cégek lehetnek a megoldás

A Trump-kormányzat az elmúlt hetekben több egyoldalas dokumentumot adott át európai partnereinek, amelyekben felvázolja Ukrajna újjáépítésének és Oroszország világgazdaságba való visszavezetésének vízióját. A javaslatok komoly vitát váltottak ki az amerikai és európai szövetségesei között, amelynek kimenetele alapjaiban alakíthatja át a kontinens gazdasági térképét.

Az Egyesült Államok tervét olyan mellékletek tartalmazzák, amelyek jelenlegi – nem nyilvános – békejavaslatokhoz kapcsolódnak, és amelyeket amerikai és európai tisztviselők ismertettek a The Wall Street Journallel (WSJ). A dokumentumok részletesen bemutatják, hogyan nyithatnák meg amerikai pénzügyi vállalatok és más cégek mintegy 200 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyon felhasználását ukrajnai projektekhez – köztük egy hatalmas adatközpont megépítéséhez, amelyet egy, jelenleg orosz csapatok által megszállt atomerőmű látna el energiával.

Egy másik melléklet nagy vonalakban azt írja le, hogyan hozná Amerika vissza Oroszország gazdaságát a nemzetközi vérkeringésbe:

amerikai vállalatok fektetnének be stratégiai ágazatokba, a ritkaföldfém-kitermeléstől az északi-sarki olajfúrásig, és segítenék a korábbi orosz energiaexport helyreállítását Nyugat-Európa és a világ többi része felé.

Európa, amely a 2022-ben kezdődő háború óta igyekszik leválni az orosz gázról, hogy kiéheztessék a Kreml hadigépezetét, és csökkentsék saját függőségüket stratégiai riválisuktól, vonakodik újra energiát vásárolni Moszkvától, amelyet a legnagyobb biztonsági fenyegetésnek tart. A múlt héten az Európai Parlament és a tagállamok véglegesítették is azt a jogszabályi megállapodást, amely szerint két éven belül teljesen megszüntetik az orosz vezetékes gáz importját.

Az európai tisztviselők inkább ugyanazokat az Európában tartott, befagyasztott orosz forrásokat használnák fel arra, hogy hitelt nyújtsanak Ukrajnának, amelyből adott esetben fegyvereket vásárolhatna, és fenn tudná tartani a működését az üresedő államkassza mellett.

A tárgyalóasztal körüli vita így már nemcsak határokról szól, hanem egyre inkább üzletről is – és nem csupán Oroszország és Ukrajna, hanem az Egyesült Államok és hagyományos európai szövetségesei között éleződik ki. A The Wall Street Journal korábban beszámolt róla, hogy Trump-közeli amerikai cégek pozíciókat foglalnak a béketervből származó üzleti lehetőségek kiaknázására.

Európai tisztviselők szerint az amerikai megközelítés lehetővé tenné Oroszország számára, hogy fellélegezzen, megerősítse gazdaságát, és katonailag is erősebbé váljon. Egy nyugati hírszerző ügynökség új jelentése azt állapította meg, hogy Oroszország technikailag hat hónapja recesszióban van, és a háborús gazdaság működtetésének, valamint az árak kordában tartásának kettős kényszere rendszerszintű kockázatot jelent bankrendszere számára.

Az amerikai elképzelés felülírná Európa saját terveit Ukrajna hadigazdálkodásának stabilizálására és Oroszország gazdasági elszigetelésének fenntartására.

Az eredmény pedig az, amit több tisztviselő is „őrült versenyfutásként” írt le: ki tud gyorsabban lépni, mielőtt az USA ráerőltetné a saját megoldását.

Az amerikai tárgyalók szerint az európai terv túl gyorsan felemésztené a befagyasztott alapokat. Washington ezzel szemben Wall Street-i vezetőket és milliárdos magántőke-befektetőket vonna be a pénz kezelésébe, és megsokszorozná a befektethető összeget.

Az egyik tárgyaló tisztviselő szerint az alap akár 800 milliárd dollárra is duzzadhatna amerikai irányítás alatt.

„A mi érzékünk ahhoz van, hogyan kell pénzügyi növekedést teremteni” – mondta.

Az amerikai tárgyalók szerint a közös gazdasági tevékenység és az energetikai összefonódás az „üzlet a békéért” megközelítésnek sarokköve lenne: például ukrán adatközpontok a jelenleg orosz megszállás alatt lévő zaporizzsjai atomerőmű áramát használnák, amely Európa legnagyobbja.

A transzatlanti vita az elmúlt fél évszázad Moszkvával kapcsolatos amerikai és európai politikáját borítja fel. Ronald Reagantől egészen Trump első ciklusáig az amerikai elnökök arra ösztönözték európai szövetségeseiket, hogy gondolják újra függőségüket Moszkvától, különösen a gáz terén. Európa ezzel szemben a „változás kereskedelem által” politikájában hitt, miszerint a Nyugat és Moszkva közötti gazdasági kapcsolatok visszatartanák a Kremlt a háborútól.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozón helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov)