Új gyorsított út az amerikai állampolgársághoz – megjelent a Trump Aranykártya

Megjelentette az amerikai állampolgárság megszerzését megkönnyítő úgynevezett „Trump Aranykártyát” az amerikai adminisztráció – ezt Donald Trump elnök jelentette be szerdán.

Az elnök a Fehér Házban tartott nyilvános eseményen és internetes közösségi oldalán jelentette be a vízumkonstrukciót, amely nagyobb befektetés esetén állandó tartózkodást tesz lehetővé az Egyesült Államokban, és megnyitja az utat az amerikai állampolgárság gyors megszerzéséhez.

Donald Trump a fehér házi eseményen Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és technológiai cégek vezetőinek jelenlétében közölte, hogy még aznap elérhetővé válik az érdeklődők számára a jelentkezési felület és a tájékoztató honlap. Hozzátette, hogy

a „Trump Aranykártya” program az állandó tartózkodást lehetővé tévő zöld kártyához hasonlatos, ugyanakkor „több előjogot és erősebb utat jelent az állampolgárság megszerzése felé”.

Hozzátette, hogy az aranykártyát a jövőben kiegészíti majd úgynevezett „Trump Platina Kártya” és a „Trump Vállalati Aranykártya”, a bevételek minden esetben az amerikai államkasszába folynak be.

THE TRUMP GOLD CARD. Unlock life in America. https://t.co/ui2ZkkdxEH pic.twitter.com/7pxuVvnC6z — The White House (@WhiteHouse) December 10, 2025

Az aranykártya feltétele, hogy a kérvényező 1 millió dollár költségvetési hozzájárulást tegyen, és előzőleg befizessen egy 15 ezer dolláros eljárási illetéket. Amennyiben a kérvényező nemzetbiztonsági felülvizsgálata megfelelő eredményt hoz, az illető „rekord idő alatt” hozzájut az állandó tartózkodási engedélyhez.

A platina kártya még egyelőre nem elérhető, de a tervek szerint 5 millió dolláros költségvetési hozzájárulás és sikeres nemzetbiztonsági átvilágítás esetén lehet majd megkapni, és az aranykártyánál több jogot biztosít.

A vállalati aranykártya cégek számára teszi lehetővé, hogy alkalmazottakat telepítsenek le az Egyesült Államokon belül. A konstrukció személyenként 2 millió dolláros költségvetési hozzájáruláshoz kötné azt, hogy az alkalmazottak állandó tartózkodási engedélyt, valamint azt követően állampolgárságot szerezzenek.

Donald Trump elnök a közelmúltban már ismertette elképzelését, amelynek célja, hogy – mint fogalmazott – hosszú évek tömeges illegális bevándorlása után az amerikai adófizetőknek hasznot hozzon a legális bevándorlás rendszere.

Kiemelt kép forrása: X.com/The White House