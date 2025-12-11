Tüntetők követelték az igazságszolgáltatási rendszer reformját Romániában egy dokumentumfilm miatt

Éles vita alakult ki Romániában az igazságszolgáltatás függetlenségéről, miután a Recorder oknyomozó portál A foglyul ejtett igazságszolgáltatás című dokumentumfilmjében azt állította, hogy az igazságszolgáltatási rendszer csúcsvezetői adminisztratív módszerekkel akadályozzák a korrupt politikusok és befolyásos üzletemberek büntetőjogi felelősségre vonását.

Csütörtökön a bírák és ügyészek szakmai csúcsszerveként működő Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) „az igazságszolgáltatás destabilizálására irányuló kampány” részének nevezte az oknyomozó portálnak a rendszer problémáit taglaló dokumentumfilmjét.

A CSM bírói részlegének az Agerpres hírügynökség által ismertetett közleménye szerint az események időrendisége is igazolja, hogy az igazságszolgáltatás destabilizálására, a rendszernek és vezetőinek hiteltelenítésére irányuló kampány egy jól kidolgozott terv alapján zajlik.

A CSM szerint az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom aláásásának szándékáról árulkodik a Recorder lázító videóriportjának időzítése.

A film kedden vált elérhetővé, néhány órával azt megelőzően, hogy az alkotmánybíróságon szerdán napirendre tűzték a bírák és ügyészek különnyugdíjának lefaragásáról szóló kormánydöntés ellen emelt óvás megvitatását.

Rendkívüli sajtótájékoztatón igyekezett cáfolni csütörtökön a dokumentumfilmben megfogalmazott vádakat a bukaresti táblabíróság (CAB) vezetősége is, amelyről a filmben – névvel vagy névtelenül – megszólaltatott bírák és ügyészek azt állították:

a bírói tanácsok összetételének gyakori és önkényes módosításával szándékosan hátráltatta egyes korrupciós ügyek tárgyalását, egészen addig, amíg a bűncselekmények elévültek.

„Az utolsó két hét összehangolt történései a bírói hatalom eltiprását célozzák, ezért az igazságszolgáltatás függetlensége védelmében kötelességünk felhívni a média figyelmét, hogy a helyzet súlyosságára tekintettel fontos ellenőriznie a hamis vádak, manipulációs narratívák mögött álló valós tényeket” – mondta Liana Arsenie, a CAB elnöke.

Az instancia vezetője néhány konkrét ügyre is kitért, többek között az első fokon korrupcióért csaknem 12 év börtönbüntetésre ítélt Marian Vanghelie bukaresti ötödik kerületi polgármester esetére, aki végül egyetlen napot sem töltött le büntetéséből. Arsenie szerint ez azzal magyarázható, hogy

amikor a bukaresti táblabíróságra került az elhíresült politikus dossziéja, az abban szereplő bűncselekmények már három éve elévültek.

A YouTube-videómegosztón közzétett kétórás dokumentumfilm nézettsége az első 24 órában meghaladta az egymilliót, csütörtök délben pedig már a kétmilliót. A Recorder filmjét a román közszolgálati televízió is bemutatta.

Szerda este az ország több bírósága előtt tüntetők követelték az igazságszolgáltatási rendszer reformját,

a korrupció felszámolását és a bűnösök felelősségre vonását.

Ilie Bolojan miniszterelnök azt ígérte, hogy tanácsadói segítségével párbeszédet próbál kezdeményezni az igazságszolgáltatás csúcsszerveivel a Recorder ankétjában feltárt gondok orvoslása érdekében. Megjegyezte: reméli, hogy a bírák és ügyészek ugyanolyan élénken fognak részt venni a megoldáskeresésében, mint amilyen eltökélten kiálltak előjogaik – korkedvezményes nyugdíjazásuk és kiemelet különnyugdíjuk – védelmében.

Nicusor Dan államfő Facebook-bejegyzésben reagált a Recorder filmjére. Jelezte, hogy az elnöki hivatal jelentést készít az igazságszolgáltatási rendszer működéséről, ugyanakkor felhívást intézett a bírákhoz és ügyészekhez, hogy közvetlenül neki írjanak az általuk észlelt rendellenességekről, a javasolt megoldásokról. Az elnök – aki maga is több ízben bírálta a korrupció elleni harc hatékonyságának látványos visszaesését – úgy vélekedett: nem a politikusok, hanem bírák és ügyészek dolga megoldásokat találni az igazságszolgáltatás működését akadályozó gondokra.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Robert Ghement)