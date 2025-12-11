Tizenegy hónap bujkálás után Oslóban tűnt fel az idei Nobel-békedíjas

A Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki vezető, María Corina Machado a norvég miniszterelnökkel közösen tartott csütörtöki oslói sajtótájékoztatón kijelentette: mindenképpen visszatér Venezuelába, függetlenül attól, hogyan alakul az ország politikai helyzete. Az ellenzéki vezető 11 hónap bujkálás után először jelent meg nyilvánosan Oslóban, miután lánya előző nap átvette helyette a Nobel-békedíjat.

Machado hangsúlyozta, hogy akkor tér vissza Venezuelába, amikor ő és csapata úgy ítélik meg, hogy a biztonsági feltételek adottak. „Ez nem attól függ, hogy a rezsim még hatalmon van-e vagy sem. Ha a hatóságok továbbra is keresnek, nem fogják tudni, hol tartózkodom. Megvannak az eszközeink arra, hogy vigyázzunk egymásra” – mondta.

A politikus szerda este érkezett Norvégiába, közvetlenül a Nobel-békedíj átadása után. Csütörtök hajnalban egy oslói hotel erkélyén jelent meg, ahol 11 hónap után először üdvözölhette támogatóit. Elmondása szerint január 9-e óta bujkált – azóta, hogy egy tüntetést követően rövid időre őrizetbe került. Útjáról részleteket nem közölt, de elárulta: az Egyesült Államok segítette abban, hogy eljusson Norvégiába.

Arra a kérdésre, hogy a venezuelai hatóságok tudhatták-e, hol tartózkodik, így válaszolt: „Nem hiszem, hogy tudták. Biztos vagyok benne, hogy mindent megtettek volna, hogy megakadályozzanak abban, hogy itt legyek.” Köszönetet mondott mindazoknak, akik kockáztatták az életüket, hogy eljuthasson Oslóba.

„Egy nap majd elmondom, hogyan történt, de most nem tehetem, hogy ne veszélyeztessek senkit” – tette hozzá.

Machado a nemzetközi nyomás jelentőségéről is beszélt. „Úgy vélem, (Donald) Trump (amerikai) elnök lépései döntő szerepet játszottak abban, hogy a rezsim ma jóval gyengébb helyzetben van” – fogalmazott. Szerinte a venezuelai vezetés korábban azt hitte, büntetlenül cselekedhet, „de most kezdi megérteni, hogy a világ figyeli ez eseményeket”.

Az ellenzéki vezető arra is rámutatott, hogy Venezuelában a tanárok naponta alig egy dollárnak megfelelő összeget keresnek, és sok helyen a gyerekek csak heti két napot járnak iskolába.

„A jövőjük forog kockán” – hangsúlyozta.

Kijelentette: „Úgy döntöttünk, hogy a végsőkig küzdünk, és Venezuela szabad ország lesz. Amikor győzünk – mert győzni fogunk -, ezzel példát mutatunk azoknak az országoknak, ahol ma még nincs szabadság.” Elmondta továbbá, hogy a díjat a venezuelaiak nevében vette át, és hazaviszi hozzájuk. „Ez a díj mindazoké, akik a szabadságért küzdenek” – hangsúlyozta.

Jonas Gahr Störe norvég miniszterelnök kijelentette, hogy Norvégia tiszteletben tartja a venezuelaiak demokratikus törekvéseit, és kész támogatni egy demokratikus Venezuela intézményeinek újjáépítését. A találkozó előtt a kormányfő Machado küzdelmét méltatta, és hangsúlyozta: a norvég kormány a jogállamiság és az ENSZ Alapokmányának elvei szerint kívánja támogatni a változás előmozdítását.

Kiemelt kép: MTI/AP/Ariana Cubillos