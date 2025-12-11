Szívrohamig kergetett egy női katonát az ukrán fegyveres erők 116. különálló légvédelmi dandárjának parancsnoka a Szumi térségben. A katona a kórházi ellátást követően hunyt el.

Csütörtökön a TASZSZ orosz állami hírügynökség a rendvédelmi szervek egyik forrására hivatkozva közölte, hogy a katonai szolgálatban álló nő halálát a parancsnokság tiszteletlen hozzáállása okozta.

„Szumi irányban, az ukrán fegyveres erők 116. regionális védelmi egységének parancsnokságán Maxim Litvinenko dandártábornok tiszteletlen magatartásával szívrohamot okozott egy női katonai tisztviselőnek, aki a fegyverzeti és logisztikai szolgálatnál dolgozott”

– közölte a hírügynökség forrása.

A jelentések szerint a nő a kórházi ellátást követően hunyt el. A tragédiát megelőző körülményeket nem vizsgálják, mivel csak az egyik fél állt a konfliktus középpontjában. Az ukrán fél részéről egyelőre nem érkezett megerősítés vagy kommentár – írja az EADaily.

A női katonák alkalmazása nem mellesleg egyre gyakoribb az ukrán oldalon. Korábban az EADaily arról számolt be, hogy az ukrán fegyveres erők 71. vadász-dandárjának parancsnoksága – amely szintén a Szumi irányban harcol – női katonákkal kezdte feltölteni rohamcsapatait.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: Shutterstock)