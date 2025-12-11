Politico: Nagyobb befolyása van Donald Trumpnak az európai választók szerint, mint a saját vezetőiknek

Donald Trump visszatérése az Egyesült Államok élére erősebben formálja a német, francia és brit politikát, mint a helyi választások – derül ki a Politico friss, nemzetközi felméréséből. A kutatás szerint a kontinens legnagyobb demokráciáiban sokan úgy érzik, Trump máris átrajzolja Európa politikai térképét.

A londoni Public First által készített, több mint 10 ezer válaszadót vizsgáló online felmérés egyik legmeglepőbb eredménye, hogy Németországban és az Egyesült Királyságban a megkérdezettek többsége fontosabbnak tartja Trump újraválasztását, mint saját nemzeti vezetőik győzelmét. Franciaországban ugyan kisebb a különbség, de ott is majdnem kétszer annyian érzik meghatározónak az amerikai elnök visszatérését, mint Emmanuel Macron francia elnök újraválasztását – közölte az eredményeket a Politico.

A válaszadók szerint az európai vezetők – köztük Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök – eddig nem tudták hatékonyan kezelni az amerikai elnök sajátos és kiszámíthatatlan politikai stílusát. Az európai uniós vezetők még rosszabb megítélést kaptak:

a franciák mindössze 11 százaléka tartja sikeresnek Brüsszel Trump-kezelését.

A felmérés arra is rámutat, hogy a választók többsége erősebbnek és határozottabbnak látja Trumpot, mint saját nemzeti vezetőjét. Ugyanakkor az erő nem a legfontosabb tulajdonság: a válaszadók szerint a legnagyobb érték a vezetők átláthatósága és őszintesége.

A kutatás egy diplomáciailag érzékeny pillanatban készült: az amerikai kormány nemrég világossá tette, hogy a transzatlanti szövetséget (NATO) saját, Make America Great Again!, vagyis Tegyük újra naggyá Amerikát! politikai elképzelései mentén kívánja újraértelmezni. Trump ezt tovább erősítette a Politicónak adott interjújában, ahol arról beszélt:

kész támogatni olyan európai pártokat, amelyek osztják bevándorlásellenes politikáját.

A felmérésből az is kiderül, hogy a választók ugyan konfrontatívabb Európát várnának Trumppal szemben, de amikor a saját vezetőik konkrét lépéseiről kérdezik őket, már inkább a jó együttműködést tartják fontosnak.

„Az emberek azt érzik, hogy vezetőik nem találták meg a megfelelő választ Trump politikájára” – foglalta össze a kutatást Seb Wride, a Public First kutatási igazgatója. „Ezért látják úgy, hogy Európa elmúlt évét inkább Washington, mint saját fővárosaik alakították” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump (Fotó: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson)