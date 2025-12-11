Óriási műkincsrablás történt a patinás brit múzeumban: több mint 600 műtárgy, katonai ereklyék és ékszerek tűntek el

A rendőrség közlése szerint több mint 600, jelentős kulturális értékkel bíró műtárgyat loptak el a bristoli múzeum archívumából egy nagy értékű betörés során. A tolvajok katonai emléktárgyakat, ékszereket, természettudományi gyűjteményi darabokat, valamint faragott elefántcsont-, bronz- és ezüstfigurákat vittek el a város Cumberland Basin nevű területén található raktárból szeptember 25-én, a hajnali órákban.

A brit nyomozók nyilvánosságra hozták néhány térfigyelő kamera felvételét,

amelyen négy férfi látható a környéken, miután a múzeum Brit Birodalmi és Nemzetközösségi Gyűjteményének több mint hatszáz értékes műtárgyát ellopták.

„A kulturális értéket képviselő számos tárgy eltulajdonítása komoly veszteség a város számára” – mondta Dan Burgan nyomozó a BBC szerint.

Az ellopott tárgyak között szerepelnek például a Brit Kelet-indiai Társasághoz köthető katonai kitűzők és jelvények is. Dan Burgan hozzátette:

„Ezek a tárgyak – amelyek közül sok adomány volt – egy olyan gyűjteményt alkotnak, amely fontos betekintést nyújt a brit történelem több rétegébe. Bízunk benne, hogy a lakosság segítségével felelősségre vonhatjuk az elkövetőket.”

A rendőrség eddig jelentős mennyiségű felvételt elemzett, igazságügyi vizsgálatokat végzett, és folyamatosan egyeztet az érintettekkel.

Az ellopott ékszerek között nyakláncok, karperecek és gyűrűk is vannak. Ezenkívül faragott figurák, dísztárgyak, valamint természettudományi gyűjteményi darabok is hiányoznak, köztük geológiai leletek is.

Philip Walker, a bristoli városi tanács kultúráért és kreatív iparágakért felelős vezetője – amely a múzeumot üzemelteti – azt mondta, hogy mélyen elszomorítják a lopások. „Ezek a tárgyak egy olyan gyűjtemény részét képezték, amely bemutatja Nagy-Britannia és az egykori Brit Birodalom országai közötti kapcsolatokat a 18. század végétől egészen a 20. század végéig. A gyűjtemény kulturális jelentőséggel bír sok ország számára, és felbecsülhetetlen értékű forrást nyújt arról, hogyan éltek azok, akik részei voltak a Brit Birodalomnak, vagy akiket az érintett” – fogalmazott.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy jelentkezzenek, ha felismerik a térfigyelő kamerák felvételein látható férfiakat, vagy ha olyan tárgyakat láttak eladásra kínálva online felületeken, amelyek a zsákmány részét képezhetik.

A városi tanács szóvivője elmondta, hogy a rendőrség azért késleltette a nyilvános felhívás közzétételét, mert előbb alapos előzetes vizsgálatokat akartak lefolytatni. Hozzátette, hogy az is időbe telt, mire az archívum munkatársai átvizsgálták a raktárakban tárolt több ezer tételt, hogy pontosan meg tudják határozni, mit loptak el.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)