Marseille-ben tombol a drogerőszak: gyerekek állnak a bandaháborúk célkeresztjében

Minden korábbinál brutálisabb szintre léptek Marseille-ben a drogbandák. A gyilkos leszámolások egyre véletlenszerűbbek, a bandák pedig egyre fiatalabbakat kényszerítenek be a kereskedelembe, miközben a város lakói kollektív félelemben élnek.

A 15 éves Adel meggyilkolása – fejbe lőtték, majd felgyújtották – az új marseille-i valóság emblematikus esete – írja a BBC. Az elmúlt években a kábítószer-kereskedelemben részt vevő tizenévesek száma többszörösére nőtt, miközben a bandák feladták korábbi „szabályaikat”. A fiatalokat fillérekért alkalmazzák, vagy éppen fenyegetéssel, erőszakkal kényszerítik bele a hálózatba.

A várost egyre mélyebb pszichózis sújtja: ügyvédek, rendőrök és közösségi vezetők is arról beszélnek, hogy a bandák erősebbek, mint valaha.

A rendőrség rendszeres rajtaütésekkel próbálja megtörni a bandák terjesztési pontjait, de a hálózatok gyakran tizenévesekből és kiszolgáltatott bevándorlókból állnak, akiket mesterséges adósságokkal és fenyegetéssel tartanak sakkban.

A várost különösen megrázta Mehdi Kessaci, egy 20 éves rendőrtanonc meggyilkolása, amelyet sokan bátyja, a bandák ellen fellépő aktivista elleni figyelmeztetésnek tartanak.

A család tragédiája szerintük jól mutatja, hogyan tűntek el a korábbi tabuk: ma már nappal, tanúk előtt, sőt a holttestek felgyújtásával üzennek egymásnak a bandák.

Közben a politikai térben is nő a feszültség. Egyesek rendkívüli állapotot és bevándorlási szigorítást sürgetnek, mások szerint azonban a problémák gyökere a súlyos szegénység és a hosszú ideje beteg közéleti struktúrákban keresendő. Abban azonban minden megszólaló egyetért: Marseille-ben a gyerekek ma nemcsak tanúi, hanem áldozatai is a drogerőszak új korszakának.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)