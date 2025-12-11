Hiába a békekötés: ismét fellángoltak a harcok Kelet-Kongóban, több mint 400 civil haláláról számoltak be

Több mint 400 civil vesztette életét a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti felén lévő Dél-Kivu tartományban az elmúlt napokban történt összetűzésekben, a térségben a ruandai különleges egységhez tartozó katonák tartózkodnak – közölték helyi idő szerint szerdán a tartományi hatóságok. A lázadó M23 csoport a nap folyamán bejelentette, hogy átvette az ellenőrzést a stratégiai jelentőségű Uvira felett. Az összecsapásokra annak dacára került sor, hogy a két ország a közelmúltban Donald Trump közvetítésével több megállapodást is kötött a harcok beszüntetésével kapcsolatban.

A tartományi kormány tájékoztatása szerint legalább 413 civil halt meg az Uvira és Bukavu közötti térségben zajló összecsapásokban. Az áldozatok lőfegyverek, gránátok és bombázások következtében vesztették életüket, nők és gyerekek is vannak közöttük. A hatóságok szerint Uvirában ruandai különleges egységekhez tartozó katonák és külföldi zsoldosok tartózkodnak, ami sérti a tűzszünetet, valamint a Washingtonban és Dohában kötött megállapodásokat.

Az M23 szóvivője, Lawrence Kanyuka szerdán az X közösségi oldalon bejelentette, hogy a szervezet átvette az ellenőrzést Uvira felett, és közölte, hogy a lakosok visszatérhetnek a településre.

A harcok annak ellenére folytatódnak, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság és Ruanda elnöke múlt héten, amerikai közvetítéssel Washingtonban megállapodást írt alá a feszültség csökkentéséről.

A dokumentum nem terjedt ki az M23 lázadócsoport tevékenységére, amely korábban egy másik egyeztetés eredményeként hirdetett tűzszünetet. A felek azóta egymást vádolják a megállapodások megsértésével.

Az ENSZ adatai szerint az M23 csoport mintegy 6500 főből áll. Nemzetközi szakértők becslése szerint Kelet-Kongóban akár négyezer ruandai katona is tartózkodhat, ami a helyi hatóságok állítását támasztja alá. Ruanda tagadja, hogy támogatná a lázadókat, ugyanakkor korábban elismerte katonai jelenlétét és rakétarendszerei telepítését a térségben.

Burundi külügyminisztere szerint az elmúlt három napban több mint 30 ezer menekült és menedékkérő érkezett Burundiba a dél-kivui harcok miatt. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Uvira helyzete a földrajzi közelség miatt Burundi fővárosa, a határmenti Bujumbura biztonságára is hatással lehet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)