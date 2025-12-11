Felborult egy migránsokat szállító csónak Horvátországban, több ember meghalt

Felborult egy illegális bevándorlókat szállító csónak a Száva horvát-boszniai határszakaszának Szlavónbródhoz (Slavonski Brod) közeli részén csütörtök hajnalban. Egy ember vízbe fulladt, kettő pedig a kórházban hunyt el – közölte a horvát rendőrség.

A riasztás nyomán a tűzoltók, a rendőrség, a mentők és a horvát hegyimentő-szolgálat (HGSS) egységei vonultak a helyszínre, és több bajba jutott embert sikerült kimenteniük a folyóból.

Kata Nujic, a rendőrség szóvivője szerint a csónak hajnali öt óra körül borult fel, a csoport tagjai közül többen súlyosan kihűltek.

A migránsokat, hat férfit és hét nőt a szlavónbródi közkórházba szállították.

Ivica Ostrun, a Bród-Szávamente megyei rendőrkapitányság határrendészeti szolgálatának vezetője csütörtök délutáni sajtótájékoztatóján elmondta: a felborult csónakban 14 ember tartózkodott, köztük az az illető is, akit a hatóságok az illegális határátlépés megszervezésével gyanúsítanak. Vele szemben a rendőrség bűnügyi vizsgálatot folytat.

Hozzátette: az érintettek azonosítása folyamatban van, feltehetően kínai állampolgárokról és egy török állampolgárról van szó.

Elmondása szerint a mentés során egy férfit már holtan találtak meg. Egy nőt ugyan sikerült újraéleszteni és olyan állapotba hozni, hogy kórházba szállítható legyen, ám később ő is életét vesztette, valamint egy másik nő is meghalt a kórházban. A folyó átvizsgálásában a mentőegységek drónokat is használtak, a mentés idejére pedig lezárták a Száva érintett partszakaszát.

A migránsok főként Szerbián és Montenegrón keresztül érkeznek Boszniába, onnan Horvátország, majd Szlovénia felé folytatják útjukat, ahonnan Nyugat-Európába szeretnének eljutni.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Mission Lifeline/Hermine Poschmann)