Elindult a klímamigráció: Ausztráliába érkeztek az első menekültek a süllyedő szigetországból

Megérkezett csütörtökön Ausztráliába Tuvaluból a két ország közötti különleges megállapodás keretében áttelepülő klímamenekültek első csoportja.

A megállapodást két éve kötötték, és Tuvalu mintegy 11 ezres lakosságának több mint egyharmada, 3800 fő élt is a lehetőséggel. Az éves áttelepülési kvótát ezért az „agyelszívás” megakadályozása érdekében 280 főre korlátozták.

Penny Wong ausztrál külügyminiszter kijelentette, hogy a vízumok méltósággal járó mobilitást biztosítanak,

lehetővé téve a tuvaluiak számára, hogy Ausztráliában éljenek, tanuljanak és dolgozzanak.

Az első csoport tagjai között van Tuvalu első női targoncavezetője, egy fogorvos a családjával és egy lelkész. A menekültek Melbourne-ben, Adelaide-ben, Darwinban és vidéki területeken telepednek le, ahol mezőgazdasági és feldolgozóipari munkalehetőségek várják őket.

Tuvalu kilenc alacsony fekvésű atollból áll, melyek átlagosan csak mintegy két méterrel emelkednek ki a tengerből. Funafuti atoll, a lakosság 60 százalékának otthona, helyenként mindössze 20 méter széles.

A tengerszint ott 30 év alatt 15 centiméterrel emelkedett, ami másfélszerese a globális átlagnak.

Tuvalu Ausztrália és Hawaii között elhelyezkedő alacsony szintű korallszigetekből álló ország, és a klímaváltozás egyik legsérülékenyebb áldozatává válhat. A NASA prognózisa szerint 2050-re a napi árapály egyméteres emelkedése már eláraszthatja Funafuti atoll felét.

Kétszer ekkora emelkedés esetén az ország fő atolljának 90 százaléka kerülne víz alá.

A Nemzetközi Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) legfrissebb értékelése szerint a globális átlagtengerszint a legvalószínűbb forgatókönyv alapján is 0,28-0,55 méterrel emelkedhet 2100-ig az 1995-2014-es szinthez képest.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA)