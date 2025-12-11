Egy ember meghalt, többen megsérültek a szentpétervári piaci tűzben

Szerdán este hatalmas tűz ütött ki Szentpétervár egyik legnagyobb piacán, amelyben egy ember meghalt, és legalább kettő megsérült. A tűz egy robbanást követően tört ki, ami pánikot okozott: a tömeg menekülni kezdett, miközben sűrű füst borította be a Nyevszkij kerületet.

Az orosz Rendkívüli Helyzetek Minisztériumának közleménye szerint a lángok egy piac épületében csaptak fel a Nyevszkij kerületben szerda este – foglalta össze a Firstpost.

A minisztérium közölte, hogy az épületben található rendkívül gyúlékony anyagok miatt a tűz nagyon gyorsan terjedt.

A helyszínre „96 tűzoltót és 26 technikai egységet” vezényeltek a lángok megfékezésére – tették hozzá.

Helyi beszámolók szerint a tűz körülbelül 17 órakor (helyi idő szerint) kezdődött, és gyorsan átterjedt mintegy 1 500 négyzetméterre, gyakorlatilag az egész kétszintes, szovjet kori komplexumot elborítva.

A kiemelt kép forrása: X.com