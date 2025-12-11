Donald Trump ismét felszólította Zelenszkijt, hogy kössön békét Oroszországgal és írjon ki választásokat

Donald Trump amerikai elnök ismét felszólította Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt, hogy kössön békemegállapodást Oroszországgal, és írjon ki választásokat.

A Strana ukrán hírportál beszámolója szerint Donald Trump arról is beszélt, hogy az ukránok mintegy 82 százaléka követel békét. „Zelenszkijnek realistának kell lennie. Régóta nem tartottak választásokat. Hatalmas számú embert veszítenek. Az ukránok 82%-a megállapodást követel. Azt akarják, hogy egyezség szülessen. Megértem őket. Hetente több ezer embert veszítenek. Azt akarják, hogy ez véget érjen” – fogalmazott az amerikai elnök.

Kiemelte:

„Ukrajnában hatalmas a korrupciós probléma. Az emberek pedig kérdezik: mikor lesznek választások? Egyáltalán lesznek? Vagy így akarnak tovább működni?”

Donald Trump azt is megerősítette, hogy beszélt az ukrán kérdésről Németország, Franciaország és Nagy-Britannia vezetőivel, és kijelentette, kemény vitájuk a témában. Amikor rákérdeztek, hogy pontosan mit jelent a „kemény vita,” arra az ukrán lap szerint az amerikai elnök nem válaszolt egyértelműen. Csak annyit mondott: „Volt néhány kisebb nézeteltérésünk bizonyos emberekről. Majd meglátjuk, mi lesz ebből.”

Donald Trump a közelmúltban azt mondta, Zelenszkijnek cselekednie kell, és el kell fogadnia „a dolgokat úgy, ahogy vannak,” mert szerinte Ukrajna vesztésre áll a háborúban.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfõt a washingtoni Fehér Házban 2025. augusztus 18-án. (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)