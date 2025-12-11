Die Welt: Magyarországgal az élen, új szövetséget hozna létre az USA Közép-Európában

Az Egyesült Államok azt tervezi, hogy feszültséget kelt az EU és annak négy tagállama között – áll egy, a Die Welt által közölt jelentésben. A német lap online felületén is elérhető cikkben arról írtak, hogy
e jelentés szerint Ausztriát, Magyarországot, Olaszországot és Lengyelországot az Egyesült Államok egy kampány célpontjaivá választotta ki annak érdekében, hogy ezeket az országokat leválasszák az EU-ról. A lap szerint ezt egy korábbi Nemzetbiztonsági Stratégia is bizonyítja, amelynek tartalmáról eddig kevesebbet lehetett tudni.
A Die Welt a Bildre hivatkozva azt írta: médiajelentések szerint ennek a stratégiának létezik egy hosszabb, korábban nem publikált változata, amelyben konkrét intézkedéseket írnak arra nézve, hogyan gyengítené az Egyesült államok az EU-t. Ez az amerikai „Defense One” portálra utal.
Kapcsolódó tartalom
Ennek az amerikai stratégiának, a Defense One nevű portál által között hosszabb változata szerint Ausztriát, Magyarországot, Olaszországot és Lengyelországot nevezik meg olyan lehetséges együttműködési partnereikként, akikkel az amerikaiaknak „többet kellene foglalkozniuk”.
A dokumentum szerint
céljuk továbbá a hagyományos európai életmódokat előtérbe helyező és amerikabarát pártok, mozgalmak, valamint kulturális szereplők támogatása is.
A német sajtó szerint ezen felül a dokumentum egy olyan új nemzetközi országcsoport létrehozására irányuló tervet is tartalmaz, melynek az Egyesült Államokon kívül, Kína, Oroszország, Japán és India is tagja lenne, ugyanakkor az EU-tagállamokat ebből kizárnák.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)