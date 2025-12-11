Die Welt: Magyarországgal az élen, új szövetséget hozna létre az USA Közép-Európában

Egy jelentés szerint Ausztriát, Magyarországot, Olaszországot és Lengyelországot az Egyesült Államok egy olyan kampány lehetséges célpontjaivá választotta ki, mellyel ezeket az országokat leválasztanák az Európai Unióról (EU). A Die Welt német lap arról írt, hogy szerintük erre egy amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia korábban nem ismert részletei is bizonyítékot jelenthetnek és ebben a hagyományos európai életmódokat előtérbe helyező és amerikabarát pártok, mozgalmak, valamint kulturális szereplők támogatásának célja is megfogalmazódik.

Az Egyesült Államok azt tervezi, hogy feszültséget kelt az EU és annak négy tagállama között – áll egy, a Die Welt által közölt jelentésben. A német lap online felületén is elérhető cikkben arról írtak, hogy

e jelentés szerint Ausztriát, Magyarországot, Olaszországot és Lengyelországot az Egyesült Államok egy kampány célpontjaivá választotta ki annak érdekében, hogy ezeket az országokat leválasszák az EU-ról. A lap szerint ezt egy korábbi Nemzetbiztonsági Stratégia is bizonyítja, amelynek tartalmáról eddig kevesebbet lehetett tudni.

A Die Welt a Bildre hivatkozva azt írta: médiajelentések szerint ennek a stratégiának létezik egy hosszabb, korábban nem publikált változata, amelyben konkrét intézkedéseket írnak arra nézve, hogyan gyengítené az Egyesült államok az EU-t. Ez az amerikai „Defense One” portálra utal.

Ennek az amerikai stratégiának, a Defense One nevű portál által között hosszabb változata szerint Ausztriát, Magyarországot, Olaszországot és Lengyelországot nevezik meg olyan lehetséges együttműködési partnereikként, akikkel az amerikaiaknak „többet kellene foglalkozniuk”.

A dokumentum szerint

céljuk továbbá a hagyományos európai életmódokat előtérbe helyező és amerikabarát pártok, mozgalmak, valamint kulturális szereplők támogatása is.

A német sajtó szerint ezen felül a dokumentum egy olyan új nemzetközi országcsoport létrehozására irányuló tervet is tartalmaz, melynek az Egyesült Államokon kívül, Kína, Oroszország, Japán és India is tagja lenne, ugyanakkor az EU-tagállamokat ebből kizárnák.

