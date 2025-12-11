Blokkolták a vitát von der Leyenék a volt alelnök korrupciós botrányáról

Az Ursula von der Leyent támogató európai parlamenti politikai erők megakadályozták, hogy napirendre kerüljön az Európai Főiskolát és az Európai Külügyi Szolgálatot érintő korrupciós botrány vitája, miután a Parlamenti Elnökök Értekezletének szerdai, brüsszeli zárt ülésén elbukott a a Patrióták Európáért csoport javaslata, hogy a kérdést a jövő heti strasbourgi, plenáris ülésének napirendjére tegyék.

A Patrióták Európáért uniós parlamenti frakció kezdeményezését támogatta a Szuverén Nemzetek Európája (ESN) is, azonban ez sem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy az „uniós intézmények átláthatóságának és elszámoltathatóságának sürgős vizsgálati szükségességéről” szóló napirendi ponthoz hozzáadják – közölte az Euractiv Ekét, a Patrióták Európáért csoporthoz tartozó tisztviselőre és egy ESN-szóvivőre hivatkozva.

A múlt héten Federica Mogherinit, az EU korábbi külügyi főképviselőjét, valamint Stefano Sanninót, egy magas rangú uniós tisztviselőt őrizetbe vették, mert az a gyanú merült fel, hogy manipuláltak egy közbeszerzést egy új, rangos uniós diplomataképző intézmény létrehozására. A nyomozás továbbra is folyik, és mindkét érintett ártatlannak minősül, amíg az ellenkezőjét be nem bizonyítják.

„Az európaiaknak joguk van tudni az igazságot az uniós intézményeken belüli korrupciós botrányokról, és arról, hogyan használják fel az uniós forrásokat politikai vagy ideológiai célokra”

– fogalmazott Gál Kinga, a Patrióták EP-képviselője.

A Európai Néppárt (EPP) szóvivője szerint azonban előbb „lehetőséget kell adni a belga hatóságoknak, hogy elvégezzék a munkájukat.” Mindemellett az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) részéről Dick Erixon sürgeti, hogy az Európai Külügyi Szolgálat jelenlegi vezetőjét, Kaja Kallast, a jövő év elején hallgassák meg egy parlamenti bizottsági ülésen – mondta egy ECR-tisztviselő.

A Patrióták Európáért uniós parlamenti frakció még november végén szintén vitát kezdeményezett az ukrajnai korrupciós ügyekről és az Európai Unióból érkező támogatások esetleges kockázatairól a jövő heti strasbourgi plenáris ülés keretében, azonban a csoport közleménye szerint a baloldali, liberális és néppárti többség leszavazta a javaslatot.

