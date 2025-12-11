Auschwitzra tett utalással sértegette az egyik beteget egy osztrák kórház főorvosa

Egy alsó-ausztriai kórház főorvosát azonnali hatállyal elbocsátották, miután egy túlsúlyos betegre vonatkozóan antiszemita kijelentést tett – írja az Index.

A portál szerint a zsidógyűlölettel terhes botrány a Waldviertel régióban található kórházban jelentették, az esetet egy anonim levél nyomán hozták nyilvánosságra. A kórház főorvosa az egyik túlsúlyos betegnek azt mondta,

a helyzeten „csak Auschwitz segítene”.

A dolgozók a levélben azt írták, hogy a főorvos megjegyzése „átlépi az emberségesség és a szakmai normák határát”, és a kórházi környezetet is elviselhetetlenné tette. Az eset nyomán panaszt tettek a fogorvos ellen „náci megjegyzés, zaklatás és félelemkeltés” miatt. Az esetből büntetőeljárás ugyan nem lett, a szakma és a nyilvánosság a holokauszt relativizálásaként könyvelte el.

Ugyanakkor nem ez volt az első hasonlóan súlyos incidens a szóban forgó osztrák régióban, 2023-ban egy másik főorvos egy idős betegnek azt mondta:

„Mit akarsz? 90 éves vagy, meg fogsz halni”.

Az eset hatalmas botrányt váltott ki Ausztriában és felkeltette a figyelmet az idős betegekhez való kommunikáció etikájáról, a főorvos pedig nemsokkal később nyugdíjba vonult. Az Index megjegyzi: Ausztriában szigorú törvények tiltják a náci propaganda, a holokauszt trivializálását és az antiszemitizmust.

