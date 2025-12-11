„A CNN tévécsatornát el kell adni” – jelentette ki Donald Trump

A CNN tévécsatornát el kell adni, akár a Warner Bros. Discovery médiacég egészének az eladása keretében, akár külön is. Ezt az amerikai elnök közölte szerdán újságíróknak nyilatkozva a Fehér Házban.

Az elnök a Warner Bros. Discovery körüli felvásárlási küzdelemmel kapcsolatban hozta szóba a CNN tévécsatornát, amelyet ismét fake news-hálózatnak és a legalacsonyabb nézettségű csatornák egyikének nevezett. A Warner Bros. Discovery (WBD) társaságra két különböző konstrukcióban él felvásárlási ajánlat.

A Netflix ajánlata – amelyet a WBD igazgatósága a múlt héten elfogadott – kizárólag a prémiumaktívákra, az HBO-ra, a Warner Bros. stúdiókra és streamingszolgáltatásokra vonatkozik, a kábelhálózatokat – köztük a CNN-t, a TNT-t és a TBS-t – egy különálló cégbe szerveznék ki még a fúzió előtt.

Ezzel szemben

a Paramount Global és a Skydance által vezetett konzorcium hétfőn ellenséges felvásárlási ajánlatot tett készpénzben a teljes WBD-re.

A terv szerint ebben a konstrukcióban a CNN-t a CBS News csatornával olvasztanák össze. Az ügy jelenleg is folyamatban van, a WBD igazgatósága még nem hozott végleges döntést a két ajánlat között.

