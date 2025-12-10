Zelenszkij utasította a hírszerzést, hogy részletesebben kövesse nyomon Moszkva és Peking együttműködését

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghallgatta szerdán az ukrán külső hírszerzést vezető Oleh Ivascsenko jelentését Ukrajna külpolitikai helyzetéről és Oroszország helyzetéről, és utasította a szakszolgálatot, hogy részletesebben kövesse nyomon a Moszkva és Peking közötti együttműködést, mindazon szempontokat figyelembe véve, amelyek Ukrajna, valamint európai és amerikai partnereinek érdekeit érintik. Erről az ukrán államfő tájékoztatott a Facebookon.

„A jelentés sok részletet tartalmazott az Ukrajna körüli külpolitikai helyzetről és Oroszország gazdasági helyzetéről. különösen az orosz vállalatok és az állam függőségéről a kínai befektetésektől, technológiáktól és politikai prioritásoktól” – fejtette ki Zelenszkij.

Szavai szerint Kijev „észleli, hogy Oroszország egyes területeinek tényleges szuverenitása csökken Kína javára. Elsősorban a természeti erőforrásokban gazdag területek kihasználásáról és a hiánycikkek Kínának történő eladásáról van szó. Szintén megfigyelhető, hogy Kína lépéseket tesz az együttműködés mélyítésére Oroszországgal, különösen a hadiipar területén. A partnerországok hírszerzése hasonló információkkal rendelkezik”

– tette hozzá.

Az elnök kijelentette, hogy a globális biztonság nem szenvedhet hátrányt amiatt, hogy „Oroszországban nem csökken az agresszió iránti étvágy”.

Ivascsenko beszámolt azokról az oroszországi politikai kampányokról is, amelyek célja Ukrajna destabilizálása.

„Ellent fogunk állni, és meg fogjuk akadályozni minden olyan szereplő tevékenységét, aki az ellenségnek segít”

– szögezte le Zelenszkij.

Közlése szerint külön megvitatták az ukrán külső hírszerző szolgálat azon tevékenységét is, amelyet az ukrán gyermekek hazahozatalának és a hadifoglyok cseréjének elősegítése érdekében fejt ki.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Emmanuel Macron francia elnökkel tartott sajtóértekezleten a megbeszélésüket követően a párizsi álllamfői hivatalban 2025. november 17-én (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Sarah Meyssonnier)