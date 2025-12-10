Műsorújság
Zelenszkij: Készen állok a választásokra

Szerző: Udvardy Zoltán
2025.12.10. 10:36

Donald Trump amerikai elnök bírálatára reagálva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden kijelentette, hogy készen áll az elnökválasztás megtartására, ám rögtön segítséget is kért.

„Készen állok a választásokra” – mondta Zelenszkij újságíróknak, hozzátéve, hogy a választások megtartása a biztonságtól függ. Az ukrán elnök azonban rögtön feltételeket is megnevezett, és arra kérte az Egyesült Államokat, hogy garantálja a választások biztonságos megtartását.

A Politico című brüsszeli lapban december 9-én, megjelent interjújában a hirado.hu által is idézett Trump rámutatott: ideje lenne egy újabb voksolásnak. „Arra használják a háborút, hogy elhalasszák vele a szavazást, de az ukrán népnek kell, hogy legyen választása” – szögezte le az amerikai elnök, aki utalt arra is: sokan beszélnek arról, hogy az ukrajnai háború a demokráciáról szól, de hol van a demokrácia ott, ahol nincs szavazás?

„Most arra kérem – és ezt nyíltan ki is mondom – az Amerikai Egyesült Államokat, hogy

segítsen nekem, talán európai kollégáinkkal együtt, a választások biztonságának garantálásában” –

így reagált újságíróknak az elhangzottakra Zelenszkij. Hozzátette: „Akkor a következő 60–90 napban Ukrajna készen áll a választásokra.”

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a londoni kormányfői rezidenciára, a Downing Street 10-be tart 2025. december 8-án (Fotó: MTI/AP/Kin Cheung)

