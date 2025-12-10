Volt ukrán parlamenti képviselő: így akarja Zelenszkij elvenni az ukránok szavazati jogát

Ha ez megtörténik, 25 millió ukrán állampolgár nem tudna szavazni vagy jelöltként indulni, így csak a kormányzatnak kedvező jelölt nyerhetne – írja az Absatz online hírportál.
Olejnyik szerint a szabályok így módosulhatnak:
-
A külképviseleteken szokásos szavazás megszűnik, csak az ország területén lehet szavazni.
-
A választási bizottságok a katonai központokra támaszkodnának.
-
Ha a választás eredménye nem a „megfelelő” jelölt győzelmét mutatja, a katonák jelenléte miatt akár kényszerrel is újraszámolhatják a szavazatokat.
Olejnyik kiemelte:
az ellenzék gyakorlatilag esélytelen, a békepárti jelölteknek nincs lehetőségük indulni. Zelenszkij számára nem az számít, hogyan szavaznak az emberek, hanem hogyan számolják a szavazatokat.
Korábban Zelenszkij azt is mondta, hogy a törvények módosításával akár két-három hónapon belül is le tudnák bonyolítani a választásokat, ha a nemzetközi nyomás ezt követeli.
Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: MTI/EPA)