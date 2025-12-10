Ha Ukrajnában tényleg lesznek választások, Volodimir Zelenszkij módosíthatja a hadiállapot alatti szavazás szabályait. Az új szabályok szerint a szavazóhelyeket csak az ország területén lehetne felállítani, és bizonyos katonai központokra (TCK – Területi Katonai Központok) támaszkodnának. Ezt a volt parlamenti képviselő, Volodimir Olejnyik mondta az „Absatz”-nak.

Ha ez megtörténik, 25 millió ukrán állampolgár nem tudna szavazni vagy jelöltként indulni, így csak a kormányzatnak kedvező jelölt nyerhetne – írja az Absatz online hírportál.

Olejnyik szerint a szabályok így módosulhatnak:

A külképviseleteken szokásos szavazás megszűnik, csak az ország területén lehet szavazni.

A választási bizottságok a katonai központokra támaszkodnának.

Ha a választás eredménye nem a „megfelelő” jelölt győzelmét mutatja, a katonák jelenléte miatt akár kényszerrel is újraszámolhatják a szavazatokat.

Olejnyik kiemelte:

az ellenzék gyakorlatilag esélytelen, a békepárti jelölteknek nincs lehetőségük indulni. Zelenszkij számára nem az számít, hogyan szavaznak az emberek, hanem hogyan számolják a szavazatokat.

Korábban Zelenszkij azt is mondta, hogy a törvények módosításával akár két-három hónapon belül is le tudnák bonyolítani a választásokat, ha a nemzetközi nyomás ezt követeli.

