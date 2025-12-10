Visszavonulót fújt az ukrán hadsereg

Az ukrán csapatok elhagytak néhány állást a Donyeck megyei Pokrovszk és Mirnohrad mellett, Liszivka és Szuhij Jar településeknél, ahonnan a parancsokság „kedvezőbb” védelmi vonalakra helyezte át őket – közölte kedden az ukrán deszant rohamcsapatok 7. hadteste.

„A manővert a katonák életének megőrzése, a csoportosítás logisztikai ellátásának javítása és a frontvonal kiegyenesítése érdekében hajtották végre” – emelte ki a hadtest közleményében. Azt is közölték, hogy biztonsági okokból az akcióról szóló információkat egy ideig nem hozták nyilvánosságra, hogy elkerüljék a végrehajtás meghiúsulásának kockázatát.

Az ukrán keleti haderőcsoport a Facebookon arról tájékoztatott, hogy Pokrovszkban továbbra is zajlik a behatoló orosz katonai csoportok felszámolása, az ukrán erők azon vannak, hogy akadályozzák az ellenség beszivárgási kísérleteit a város északi részébe (az orosz fél már a múlt héten azt állította, hogy Pokrovszk az ő kezükre került).

„Az ellenség aktívan támadja Mirnohradot irányított légibombákkal, és intenzív rohamtevékenységet folytat, próbálva betörni és megvetni a lábát a város délkeleti peremén. Az ukrán erők minden rendelkezésre álló eszközzel pusztítják az orosz rohamcsoportokat. További logisztikai útvonalakat szerveznek Pokrovszk és Mirnohrad irányába, hogy biztosítsák az ukrán alegységek folyamatos ellátását és szükség esetén az időbeni evakuációt” – írta közleményében a hadseregcsoport. Kiemelték, hogy felelősségi övezetükben az ukrán alakulatok az elmúlt nap során 68 orosz rohamot vertek vissza. „Pokrovszk irányában a védők 43 támadást állítottak meg. Ezen a szakaszon hétfőn az előzetes adatok szerint 84 megszállót semlegesítettek, közülük 48-at véglegesen. Összességében a keleti haderőcsoport övezetében az orosz erők 324 főt veszítettek az elmúlt nap folyamán” – fejtették ki.

Az ukrán 25. különálló ejtőernyős dandár egyik katonája a Szuszpilne televízió műsorában felfedte, hogy gyalogosan, illetve drónok és földi robotizált rendszerek segítségével az ukrán erők képesek lőszert, élelmet és minden szükséges eszközt eljuttatni azoknak a katonáknak, akik tartják állásaikat Pokrovszkban.

Az ukrán 67. dandár egyik gépesített zászlóaljából két katona hat orosz katonát ejtett foglyul – adta hírül a dandár sajtószolgálata kedden. A közlés szerint az eset előző nap történt Dnyipropetrovszk megyében.

Viktor Trehubov, az ukrán egyesített erők szóvivője egy tévéműsorban azt mondta, hogy a Harkiv megyei Vovcsanszkban az ukrán alegységek három városrészben tartják állásaikat, miközben az orosz erők északról és a központ felől próbálnak betörni. Hozzátette, hogy a régióban lévő Kupjanszkban kialakult valós helyzet gyökeresen eltér a város elfoglalásáról és körbezárásáról szóló orosz állításoktól. Szavai szerint az oroszok csak néhány különálló épületben vannak jelen, és kis csoportokban hatolnak be a városba.

Az ukrán légierő reggeli jelentése szerint Oroszország keddre virradó éjjel 110 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 84-et semlegesített. Rögzítették viszont 24 csapásmérő drón találatát kilenc helyszínen.

Kiemelt kép: Ukrán katonák egy SZ–60 típusú légvédelmi gépágyúval lövik az orosz állásokat a frontvonalnál, a dél-ukrajnai Zaporizzsja megyében, 2023. december 18-án. (MTI/EPA/Jakiv Liasenko)