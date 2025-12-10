Terrorszervezetnek minősítette a Muzulmán Testvériséget Florida kormányzója

„Külföldi terrorszervezetnek” minősítette az Egyesült Államok egyik legnagyobb muszlim érdekvédelmi csoportját Florida kormányzója hétfőn. Texas állam a múlt hónapban tett ugyanígy.

Ron DeSantis, Florida republikánus kormányzója végrehajtási rendeletében az Amerikai-Iszlám Kapcsolatok Tanácsa (CAIR) és a Muzulmán Testvériség nevű szervezeteket sorolta a külföldi terrorszervezetek köré – számolt be a V4NA.

A rendelet utasítja a floridai ügynökségeket, hogy akadályozzák meg, hogy a két csoport és azok, akik anyagi támogatást nyújtottak ezeknek a szervezeteknek, szerződéseket, munkaviszonyt vagy finanszírozást kapjanak állami végrehajtó szervektől vagy kabinetügynökségektől.

CAIR és floridai szervezete alkotmányellenességet és rágalmazást emlegetve perrel fenyegeti DeSantist.

Az 1994-ben alapított CAIR, amelynek 25 szervezete van országszerte múlt hónapban egy szövetségi bírótól kért hatályon kívül helyezést Greg Abbott texasi kormányzó kiáltványára. Arra hivatkozva, hogy az ellentétes az Egyesült Államok alkotmányával és egyetlen texasi törvényben sem talál támogatást.

A Muzulmán Testvériség közel egy évszázaddal ezelőtt alakult Egyiptomban, és világszerte vannak fiókjai.

Európában már évek óta figyelmeztetnek a szervezet veszélyes tevékenységére.

Az elmúlt években a belga, holland és német belbiztonsági szolgálatok is úgy értékelték, hogy e szervezetek célja az, hogy a muszlim közösségekben kialakítsanak és megőrizzenek egy erősen politizált muszlim identitást, befolyást gyakoroljanak a sport-, vallási és kulturális egyesületek fölött.

Igyekeznek szigorú iszlám törvényeket foganatosítani és konzervatív alapelveket rákényszeríteni a közösségek tagjaira.

A német Alkotmányvédelmi Hivatal (Bundesamt für Verfassungsschutz) már 2005-ben a német társadalmi kohézió elleni komoly fenyegetésnek minősítette a konzervatív, látens módon iszlamista csoportokat.

A nyugati ügynökségek legutóbbi hírszerzési jelentései riasztónak találták Európa, különösen Németország, Ausztria, Belgium, Nagy-Britannia, Franciaország, Hollandia és Spanyolország egyre erőteljesebb iszlamizációját. Mint írják,

a hírszerzési jelentések rávilágítanak arra, hogy

a szervezet célja a társadalmi és kormányzati intézményekbe való beszivárgás belülről, azzal a szándékkal, saría-alapú kormányzást hozzanak létre.

A Muszlim Testvériség központi szereplőként jelenik meg ezekben a jelentésekben, amely helyi és európai szinten is működik.

