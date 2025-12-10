Saját otthonában marcangolta halálra a férfit egy kóbor makákó Thaiföldön

Az állat a házba betörve harapásokkal és karmolásokkal támadt, a férfi pedig egy fémrúddal próbálta megvédeni magát, ám esélye sem volt az agresszív majommal szemben.

Holttestére rokonai találtak rá, vértócsában, testén számtalan sérüléssel.

A hatóságok a helyszínen talált lábnyomokból és nyomokból megállapították, hogy a férfi kétségbeesetten küzdött az életéért.

A majom korábban több lakóval is szembekerült, családokat üldözött el otthonaikból és már korábban is megharapta az áldozatot.

A fokozódó veszély miatt a rendőrség kilövési engedélyt adott ki, attól tartva, hogy az állat további támadásokat követhet el.