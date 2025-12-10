Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Saját otthonában marcangolta halálra a férfit egy kóbor makákó Thaiföldön

Szerző: hirado.hu
2025.12.10. 05:32

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu

Halálra marcangolt egy 63 éves férfit Thaiföldön egy elszabadult, agresszív makákó, miután behatolt az otthonába. A vadállat már hosszú ideje tartotta rettegésben a környék lakóit, mielőtt végzett az idős emberrel– írja a Mirror.

 Az állat a házba betörve harapásokkal és karmolásokkal támadt, a férfi pedig egy fémrúddal próbálta megvédeni magát, ám esélye sem volt az agresszív majommal szemben.

Holttestére rokonai találtak rá, vértócsában, testén számtalan sérüléssel.

A hatóságok a helyszínen talált lábnyomokból és nyomokból megállapították, hogy a férfi kétségbeesetten küzdött az életéért.

A majom korábban több lakóval is szembekerült, családokat üldözött el otthonaikból és már korábban is megharapta az áldozatot.

A fokozódó veszély miatt a rendőrség kilövési engedélyt adott ki, attól tartva, hogy az állat további támadásokat követhet el.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

állattámadáshalálos áldozatmajom Thaiföld

Ajánljuk még

 