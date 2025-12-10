Megjelent Nicolas Sarkozy könyve, amelyet a börtönben töltött idejéről írt

Könyvében az exelnök újfent ártatlanságát hangoztatta, és azt is elmondta, hogy az ítélethirdetés után térde borult.
„Imádkoztam, hogy legyen erőm hordozni az igazságtalanság e keresztjét” – fogalmazott.
Sarkozy a könyvben fenyegetőnek nevezte a börtön hangulatát, és kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi börtönrendszer keretein belül mennyire lehet sikeres az elítéltek visszaintegrálása a társadalomba.
Elmondta azt is, hogy börtönbe vonulása idején barátságos beszélgetést folytatott Emmanuel Macron jelenlegi államfővel, aki aggodalmát fejezte ki a La Santé viszonyai miatt és felajánlotta neki, hogy egy másik börtönbe viszik, azonban Sarkozy ezt elutasította. Az exelnök végül – biztonsági okokból – külön cellában, állandó rendőri felügyelettel kezdte meg büntetését.
„A hangulat fenyegető volt; Isten hozta a pokolban!” – húzta alá, rémálomnak nevezve életének ezt a három hetét.
A börtönviszonyok leírása mellett Sarkozy saját pártját a jobbközép Republikánusokat is megszólítja és elárulja, hogy a börtönben telefonon beszélt Marine Le Pennel, az ellenzéki Nemzeti Tömörülés vezéralakjával, hangsúlyozva, hogy szerinte a Nemzeti Tömörülés „nem jelent veszélyt”.
„Gazdasági kérdésekben nem vagyunk azonos állásponton, nem ugyanaz a történetünk és tisztában vagyok vele, hogy még lehet a soraikban néhány problematikus tag; viszont nagyon sok franciát képviselnek, tiszteletben tartják a választási eredményeket és részt vesznek demokráciánk működtetésében” – szögezte le ezzel kapcsolatban.
Franciaország 2007 és 2012 közötti elnökét szeptember 25-én ítélte öt év börtönbüntetésre a párizsi büntetőbíróság bűnszövetségben való részvételért a 2007-es győztes elnökválasztási kampánya törvénytelen líbiai finanszírozása miatt indított perben.
Bár az ítélet elsőfokú volt, a bíróság – olyan „kivételesen súlyos tényekre” hivatkozva, amelyek „megingathatják az állampolgárok bizalmát a képviselőikben” – úgynevezett halasztott letartóztatási parancsot adott ki az exelnök ellen. A büntetés ideiglenes végrehajtást vont maga után, ami azt jelenti, hogy bár Sarkozy fellebbezett az ítélet ellen, az nem bírt halasztó jelleggel.
A 70 éves exelnököt november 10-én helyezték szabadlábra, rendőri felügyelet mellett.
Kiemelt kép: MTI/EPA/Mohamed Badra