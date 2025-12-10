Matteo Salvini erős üzenete Zelenszkij látogatása után: Nem szabad elvenni pénzt az olasz egészségügytől egy vesztes háború miatt

Nem szabad az olasz egészségügytől elvenni forrásokat egy olyan háború folytatása miatt, amelyet már elveszítettek – jelentette ki Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga jobboldali kormánypárt vezetője Volodimir Zelenszkij ukrán elnök római látogatását követően.

Matteo Salvini kifejtette, hogy az ukrajnai háború mostanáig 300 milliárd dollárba került.

„Donald Trump már tavaly megmondta, hogy nem ad több pénzt (a háborúra), ami az egyedüli Európának 40 milliárd eurójába kerülne. Nem veszek el pénzt az olasz egészségügytől olyan háborúra, amelyet már elveszítettek” – jelentette ki Salvini.

A Liga vezetője néhány órával azután mondta el véleményét, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök a római kormánypalotában egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Matteo Salvini a Retequattro kereskedelmi televíziócsatorna műsorában az olasz kormány álláspontját kiegyensúlyozottnak nevezte:

„nem állunk háborúban Oroszországgal, és továbbra is állítom, hogy nem fogjuk fiainkat harcolni küldeni”

– tette hozzá.

Megjegyezte, hogy Oroszországot sem Napoleon, sem Hitler nem tudta térdre kényszeríteni, ezért „minél előbb leülnek a tárgyalóasztalhoz a béke érdekében, annál jobb mindenkinek.”

Salvini úgy vélte, bizalmat kell adni Donald Trump amerikai elnöknek, aki tűzszünetet tudott teremteni a Közel-Keleten is.

Matteo Salvini hozzátette, úgy gondolja, hogy Donald Trump Európának szóló bírálata „nem a polgároknak, olaszoknak, németeknek, spanyoloknak szól, hanem a vezetőknek, az európai bürokráciának.”

Kiemelt kép: Matteo Salvini (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Matteo Bazzi)