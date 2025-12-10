María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető lánya vette át helyette a Nobel-békedíjat Oslóban

A Nobel-békedíj idei díjazottja, María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető lánya vette át anyja képviseletében szerdán a kitüntetést az Oslóban tartott átadási ceremónián.

Ana Corina Sosa Machado anyja nevében azt mondta: a kitüntetés nemcsak Venezuela, hanem az egész világ számára nagy jelentőséggel bír.

„Arra emlékezteti a világot, hogy a demokrácia elengedhetetlen a békéhez. A venezuelaiak egy hosszú és nehéz úton megszerzett tanulságot tudnak megosztani a világgal: ha demokráciát akarunk, akkor készen kell állnunk arra, hogy küzdjünk a szabadságért” – mondta Ana Corina Sosa Machado a díjazott üzenetét közvetítve.

A Norvég Nobel Intézet röviddel a rendezvény előtt közölte: María Corina Machado nem lesz ott személyesen a Nobel-békedíj átadásán, és bár az ünnepségen és a szerdai eseményeken nem tud részt venni, „biztonságban van, és el fog jönni Oslóba”.

Kiemelt kép: MTI/EPA/NTB pool/Ole-Berg Rusten