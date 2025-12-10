Műsorújság
Lezuhant egy katonai repülőgép Szudánban, senki sem élte túl a katasztrófát

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.10. 15:10

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Lezuhant egy katonai repülőgép Szudán keleti részén, a fedélzeten tartózkodók meghaltak - közölték szerdán katonai tisztségviselők, hozzátéve, hogy a szerencsétlenséget műszaki hiba okozta.

A tájékoztatás szerint az Il-76 típusú teherszállító repülő kedden, a Port Szudán melletti Oszmán Digna légibázisnál zuhant le, nem sokkal landolás előtt, arra azonban a források nem tértek ki, hányan utaztak a fedélzeten.

Az országszerte ismert újságíró, Oszmán Mirgani a közösségi médiában tudatta, hogy a hadseregben pilótaként dolgozó unokaöccse, Omrán Mirgani szintén a gépen volt.

Szudánban nem ritkák a repülőgép-szerencsétlenségek, a nem megfelelően betartott repülésbiztonsági előírások miatt.

Februárban legkevesebb 46-an vesztették életüket, mert egy katonai repülőgép csapódott a Kartúmtól csaknem 10 kilométerre lévő Omdurmán egyik zsúfolt lakónegyedébe.

Kiemelt kép forrása: X.com

