Oroszország tovább egyeztet az Egyesült Államokkal az ukrajnai rendezésről – jelentette ki Szergej Lavrov, aki szerint az Európai Unió jelentős politikai tőkét fektet a háború folytatásába.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Föderációs Tanács ülésén arról számolt be, hogy Oroszország tovább egyeztet az Egyesült Államokkal az ukrajnai háború rendezésről.

Az orosz külügyminiszter a Föderációs Tanács ülésén kifejtette, hogy az amerikai elnök gyorsan felismerte azokat az okokat, amelyek Moszkva állásontja szerint elkerülhetetlenné tették az ukrajnai háború kitörését. Lavrov elmondta, hogy

az amerikai elnöki különmegbízottja olyan javaslatokat juttatott el Moszkvába, amelyek az ukrajnai nemzeti kisebbségek és vallási közösségek jogainak biztosítására irányulnak

–

Lavrov hangsúlyozta, hogy

az Európai Unió jelentős politikai tőkét fektet a háború folytatásába,

miközben az ukrán társadalom súlyos veszteségeket visel.

Kiemelte, hogy Oroszország nem kíván konfliktust Európával, ugyanakkor válaszolni fog minden ellenséges lépésre.

Lavrov szerint Brüsszel hátráltatja a béketárgyalásokat.

Európa arra ösztönzi az ukrán vezetést, hogy folytassa a harcokat, miközben anyagi érdeke is fűződik az orosz eszközök kisajátításához

–

Lavrov felidézte, hogy a múlt héten Vlagyimir Putyin a Kremlben fogadta Steven Witkoffot és Jared Kushnert, és a felek mintegy öt órán át tárgyaltak az amerikai békejavaslat részleteiről.

Putyin közlése szerint az eredeti 28 pontot Washington négy külön csomagra bontotta, és azokat egyenként kívánja egyeztetni. Az orosz fél több kérdéssel nem értett egyet.

Zelenszkij pedig, miután egyeztetett nyugat-európai szövetségeseivel és az uniós vezetőkkel bejelentette, hogy

Ukrajna továbbra sem hajlandó területi engedményekre,

de azt is közölte, hogy módosításokkal kívánja kiegészíteni az amerikai békejavaslatot.

