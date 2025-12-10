Hamász-ellenes palesztin aktivista: A Hamász terrorszervezet több tonna bébiételt rejtett el miközben éheztetéssel vádolta Izraelt

A Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet jelentős mennyiségű bébiételt rejtett el, miközben éheztetéssel vádolta Izraelt – jelentette fényképekkel és videókkal dokumentálva az X-en Ahmed Fuád Al-Hatíb Egyesült Államokban élő palesztin Hamász-ellenes aktivista.

„A gázai éhínség okozta válság legsúlyosabb hónapjaiban az elmúlt fél évben a Hamász szó szerint tonnaszám csecsemőtápszert és gyerekeknek szánt tápanyag-turmixot rejtett el a Gázai Egészségügyi Minisztériumhoz tartozó titkos raktárakban” – írta Hatíb, állításait videó felvételekkel alátámasztva.

„A cél – ahogy akkor is mondtam – az éhínség súlyosbítása volt, és az, hogy katasztrófát idézzenek elő a terrorszervezet éhínségnarratívájának részeként, abban a kétségbeesett kísérletben, hogy megállítsák Izrael gázai offenzíváját, és visszahozzák az ENSZ segélyelosztási mechanizmusát a vitatott Gázai Humanitárius Alap (GHF) helyett” – jelentette a palesztin aktivista.

„Jelenleg a helyi aktivisták dokumentálják a Hamász tonnaszámra felhalmozott csecsemőtápszer-, gyerektápszer-, turmix- és tejporkészletének elpazarlását és szándékos megsemmisítését, miközben a tűzszünet óta eltelt két hónapban humanitárius segély árasztotta el az övezetet”

– állította Hatíb.

„Amikor én és számtalan más, Gázából származó palesztin aktivista erről júliusban, augusztusban és szeptemberben beszéltünk, akkor megbélyegeztek, megtámadtak, megfenyegettek minket, és kiközösítettek a »palesztinpárti« iparág és az aktivista maffiák, pedig ez a valóság Gáza lakóinak szeme előtt zajlott” – hangsúlyozta az X-en.

„Nyugaton továbbra sem értik meg, hogy nem lehet valaki +palesztinpárti+ anélkül, hogy ne lenne rendkívül éber a Hamász folyamatos manipulációjával szemben, amellyel a nemzetközi közvéleményt megtéveszteni igyekszik, és elrejtőzni a civil lakosság szenvedése mögé. Azon szenvedés mögé, amelyet éppen a szervezet saját tettei idéztek elő”

– tette hozzá Hatíb.

„Sose engedd, hogy a Hamász propagandájának hasznos idiótájává tegyenek. Együttérzést mutathatsz a gázai palesztin civilek valódi szenvedésével, és követelheted, hogy Izrael lépéseket tegyen a segély bejuttatásának elősegítésére, miközben a Hamászt is felelősségre vonod szerepéért, amelyet a válság és az éhínség okozásában játszott” – zárta sorait a palesztin aktivista.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)