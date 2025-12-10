Műsorújság
Hamász-ellenes palesztin aktivista: A Hamász terrorszervezet több tonna bébiételt rejtett el miközben éheztetéssel vádolta Izraelt

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.10. 12:09

A Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet jelentős mennyiségű bébiételt rejtett el, miközben éheztetéssel vádolta Izraelt – jelentette fényképekkel és videókkal dokumentálva az X-en Ahmed Fuád Al-Hatíb Egyesült Államokban élő palesztin Hamász-ellenes aktivista.

„A gázai éhínség okozta válság legsúlyosabb hónapjaiban az elmúlt fél évben a Hamász szó szerint tonnaszám csecsemőtápszert és gyerekeknek szánt tápanyag-turmixot rejtett el a Gázai Egészségügyi Minisztériumhoz tartozó titkos raktárakban” – írta Hatíb, állításait videó felvételekkel alátámasztva.

„A cél – ahogy akkor is mondtam – az éhínség súlyosbítása volt, és az, hogy katasztrófát idézzenek elő a terrorszervezet éhínségnarratívájának részeként, abban a kétségbeesett kísérletben, hogy megállítsák Izrael gázai offenzíváját, és visszahozzák az ENSZ segélyelosztási mechanizmusát a vitatott Gázai Humanitárius Alap (GHF) helyett” – jelentette a palesztin aktivista.

„Jelenleg a helyi aktivisták dokumentálják a Hamász tonnaszámra felhalmozott csecsemőtápszer-, gyerektápszer-, turmix- és tejporkészletének elpazarlását és szándékos megsemmisítését, miközben a tűzszünet óta eltelt két hónapban humanitárius segély árasztotta el az övezetet”

állította Hatíb.

„Amikor én és számtalan más, Gázából származó palesztin aktivista erről júliusban, augusztusban és szeptemberben beszéltünk, akkor megbélyegeztek, megtámadtak, megfenyegettek minket, és kiközösítettek a »palesztinpárti« iparág és az aktivista maffiák, pedig ez a valóság Gáza lakóinak szeme előtt zajlott” – hangsúlyozta az X-en.

„Nyugaton továbbra sem értik meg, hogy nem lehet valaki +palesztinpárti+ anélkül, hogy ne lenne rendkívül éber a Hamász folyamatos manipulációjával szemben, amellyel a nemzetközi közvéleményt megtéveszteni igyekszik, és elrejtőzni a civil lakosság szenvedése mögé. Azon szenvedés mögé, amelyet éppen a szervezet saját tettei idéztek elő”

– tette hozzá Hatíb.

„Sose engedd, hogy a Hamász propagandájának hasznos idiótájává tegyenek. Együttérzést mutathatsz a gázai palesztin civilek valódi szenvedésével, és követelheted, hogy Izrael lépéseket tegyen a segély bejuttatásának elősegítésére, miközben a Hamászt is felelősségre vonod szerepéért, amelyet a válság és az éhínség okozásában játszott” – zárta sorait a palesztin aktivista.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)

