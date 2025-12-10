Elon Musk: Nevezzük az EU-t annak, ami valójában, bűnszervezetnek

Elon Musk Magyarország védelmére kelt és keményen kiosztotta brüsszeli bürokratákat.

A Mandiner emlékeztetett arra, hogy az uniós tagállamok Brüsszelben megállapodtak a szolidaritási alapról, amely a 2026. június 12-én életbe lépő migrációs paktum része.

Azt is rögzítették, milyen formákban teljesíthető a szolidaritás: menedékkérők áthelyezésével, pénzügyi hozzájárulással vagy alternatív támogatásokkal. Minden ország maga döntheti el, melyik formát vállalja.

Kiemelték, hogy

Magyarország számára is kötelező valamelyik szolidaritási forma felajánlása,

még akkor is, ha a jogszabály ellen szavazott. Ennek elmulasztása esetén az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indíthat és az esetleges bírságot levonhatja az uniós támogatásokból.

„Miért kell a svéd, a magyar és más országok polgárainak váltságdíjat fizetniük a brüsszeli bürokratáknak azért, hogy megmentsék saját országukat?”

–vetette fel a kérdést közösségi oldalán Elon Musk, a Tesla és az X tulajdonosa aki egyetértett Rebecca Mistereggen norvég újságíróval abban, hogy az EU tulajdonképpen bűnszervezet.

Why do citizens in Sweden, Hungary and elsewhere have to pay a ransom to bureaucrats in Brussels for the right to save their country? https://t.co/PGBvvX1asi — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2025

„Miféle demokratikus szervezet az, ahol a tagállamoknak pénzt kell fizetniük azért, hogy ne tegyék tönkre a társadalmukat bevándorlókkal?” – feszegette a kérdést az újságró, aki szerint, ha egy országnak pénzt kell befizetnie ahhoz, hogy elkerüljön egy számára káros törvényt, az már nem unió, hanem kényszerítő szövetség.

„Nevezzük az EU-t annak, ami valójában, bűnszervezetnek”

– szögezte le.

Kiemelt kép: Elon Musk üzletember Trump beiktatási ünnepsége előtt a washingtoni kongresszus kupolatermében 2025. január 20-án. Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Kevin Lamarque