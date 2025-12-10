Egy osztrák bíróság véglegesen megakadályozta az évekkel ezelőtt megvádolt ukrán oligarcha kiadását az Egyesült Államoknak

Az ügyben illetékes osztrák fellebbviteli osztrák bíróság végleg megakadályozta, hogy kiadják az Egyesült Államoknak Dmitro Firtas ukrán üzletembert, akit korrupciós vádak miatt akarnak amerikai bíróság elé állítani.

A bíróság elutasította a fellebbezést a kiadatást elutasító korábbi döntés ellen.

A határozat végleges, és további fellebbezésnek nincs helye

Dmitro Firtast 2014-ben vették őrizetbe Ausztriában az Egyesült Államok kérésére, majd 125 millió euró óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Az Egyesült Államokban 2013-ban vádolták meg azzal, hogy megvesztegetéssel szerzett engedélyt Indiában titánérc kitermelésére, amelyet vállalkozása az Egyesült Államokba akart szállítani.

Az ukrán oligarchát – aki a hivatalából menesztett, Moszkva-barát Viktor Janukovics volt ukrán elnök támogatója volt – az ukrán hatóságok is körözik

azzal a gyanúval, hogy csaknem 500 millió dollárra rúgó összeget szerzett törvényellenesen az ukrán gáztranzit-rendszerből jogtalanul kivont földgáz révén.

Tavaly az Egyesült KIrályság is megtiltotta számára az országba való belépést, és befagyasztotta vagyonát a pénzmosás elleni fellépés részeként. Firtas szerint az ellene felhozott vádaknak nincs jogi alapjuk.

Kiemelt kép: Dmitro Firtas egy korábbi fotón. MTI/EPA/Inna Szikolovszkaja.